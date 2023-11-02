Открытие счета в турецком банке Еmlak КatilimМатериал редакции
Основанный в 2015 году, Эмлак Катылым Emlak Katilim, быстро завоевал признание и доверие клиентов, занимая достойное место в турецком банковском секторе. Сегодня банк известен своим стремлением сохранять статус выдающегося банка, предлагающего полный спектр услуг.
В первую очередь необходимо отметить, что турецкий сектор финансовых услуг всегда был нацелен на обслуживание местного бизнеса и местных жителей. До недавнего времени турецкие банки были далеки от списка большого круга известных банков в Европе, Азии и оффшорных юрисдикциях, которые много лет обслуживали международный бизнес. В связи с этим прогнозы открытия счета в банках Турции, требования к заявителям и общее отношение к иностранным физическим и юридическим лицам меняются крайне быстро.
Последний год стал максимально показательным на фоне общего стремления к поддержанию местного населения и турецкого бизнеса в связи с наблюдающейся гиперинфляцией в стране. Турция направляет свои силы на то, чтобы защитить турецкие компании, предприятия, производства и, главным образом, население от погони за растущими ценами из-за высокого спроса со стороны платежеспособных иностранцев, ограничивая последних в ряде процедур.
Таким образом, новые заявители могут сталкиваться с внезапными запросами дополнительных документов, требованием по размещению депозитов, наличию резидентной карты и отказом в обслуживании иностранных компаний.
К общей радости, тенденции отличаются в зависимости от города и конкретного отделения банка. Благодаря чему компания GSL может предлагать помощь в открытии счета, имея прямые деловые отношения с конкретными ведущими менеджерами банка Emlak Katilim.
На сегодняшний день Emlak Katilim – один из немногих банков, продолжающих обслуживать международные компании без привязки бизнеса или ее участников к стране.
Факторы, влияющие на открытие счета в банке Emlak Katilim
Важные факторы, влияющие на готовность рассмотрения заявки банком и положительного прогноза к открытию счета:
Деятельность компании. Банк предпочитает видеть прозрачный и понятный бизнес, даже если он ведется за пределами Турции.
Финансовые показатели. Зачастую важно отвечать аппетитам банка, но не превышать их возможности, чтобы не попасть в список высоко рисковых компаний из-за крайне высоких оборотов по счету.
Документы компании. В силу того, что турецкие банки сравнительно недавно открыли двери для международного бизнеса, им важно видеть исчерпывающий и понятный список документов компании.
Обратная связь. По стандартам банков, ответы от менеджеров приходят в течение нескольких рабочих дней, однако долгое ожидание запрошенных документов может сказаться на результате. Наш опыт показал, что постоянное общение и быстрое предоставление запрошенной информации очень важны для итогового решения.
ВАЖНО: Для открытия личного и/или корпоративного счета в турецком банке необходимо соблюсти некоторые формальности: · Осуществить перевод всех документов на турецкий язык с заверением турецкого нотариуса; · Получить налоговый номер.
Перевод документов осуществляется при помощи команды турецкого офиса GSL.
Получение ИНН происходит при личном обращении в налоговую службу Стамбула. Наша команда также поможет в подготовке документов в случае, если заявителем является юридическое лицо.
Подробнее о получении налогового номера в Турции для физического лица - в нашем материале об открытии личного счета:
Как открыть личный счет в турецком банке Emlak Katilim?
Требования банка:
Наличие долгосрочного или краткосрочного (туристического) ВНЖ или рабочей визы в Турции;
Подтверждение налогового номера в Турции;
Наличие турецкого номера телефона;
Подтверждение адреса проживания в Турции;
Личное присутствие в банке для подачи заявления и получения платежной карты;
Оригинал заграничного паспорта.
! В отдельных случаях мы можем согласовывать возможность открытия счета без наличия ВНЖ для клиентов, которые не планируют долгосрочное проживание в Турции. Однако банк в таком случае предъявляет дополнительные требования, в частности:
Готовность размещать депозит в размере 250 000 турецких лир. Как правило, депозит становится доступен для трат через 1 месяц.
Готовность сохранять минимальный остаток на счету от 100 000 турецких лир.
Предоставление следующих документов:
Подтверждение налогового номера в Турции;
Оригинал общегражданского паспорта с адресом регистрации;
Нотариально заверенный перевод общегражданского паспорта на турецкий язык;
Как открыть корпоративный счет в турецком банке Emlak Katilim для иностранной компании?
Требования банка:
1. Регистрация филиала или представительства иностранной организации в Турции. Это требует банк по умолчанию, но все же оставляет возможность рассмотрения заявки без открытия филиала или представительства. Мы можем предложить двухэтапную работу:
Подать заявку на открытие счета без филиала или представительства компании в Турции;
В случае отказа, открыть филиал в Турции и повторно оформить заявку. В таком случае все подготовленные ранее документы пригодятся для процедуры открытия филиала.
2. Получение налогового номера для иностранной организации. Мы сопроводим процедуру по подготовке документов, а команда нашего офиса в Турции может помочь с визитом в налоговую службу.
3. Получение налогового номера для всех бенефициаров компании.
4. Наличие электронного адреса почты с корпоративным доменом. Банк предпочитает видеть серьезные компании в качестве своих клиентов и обращает внимание на корпоративную этику.
5. Готовность к размещению депозита в размере 500 000 – 1 000 000 турецких лир. (требования к минимальным остаткам определяется индивидуально для каждого клиента). Размещенная сумма будет доступна для трат через 1 месяц после открытия счета.
6. Готовность сохранять минимальный остаток на счету от 100 000 турецких лир.
7. Полный комплект документов компании с нотариально заверенным переводом на турецкий язык:
Свидетельство о регистрации;
Учредительный договор/Решение о создании компании;
Лицензия на ведение деятельности, если актуально;
Документы, отражающие полную структуру компании на момент подачи заявки в банк (включая всю историю смены состава директоров и акционеров);
Доверенность (если применимо);
Налоговый номер, полученный в Турции;
Паспорта всех участников компании;
Подтверждение адресов всех участников компании;
Образец подписей директоров;
Справка о характере деятельности компании из торговой палаты;
Публикация о регистрации компании в официальной газете торгового реестра.
Список документов не является исчерпывающим, банк оставляет за собой право запросить дополнительную информацию и документацию в зависимости от особенностей деятельности компании, ее структуры и юрисдикции.
8. Печать компании
Важно отметить, что, несмотря на большой список требований, представитель банка проводит довольно камерное интервью в комфортном режиме. Как правило, менеджер уже ознакомлен с деталями бизнеса к назначенной встрече и не имеет большого количества вопросов к заявителю.
ВАЖНО: Открытие счета в турецком банке возможно осуществить удаленно при наличии доверенности, оформленной на территории Турции или через нотариуса Турецкого консульства в стране нахождения бенефициаров и директора на турецком языке.
В заключение давайте еще раз подведем итог и рассмотрим основные аспекты, связанные с открытием банковского счета в Турции:
Важно понимать, что в виду неоднозначной картины успешности в процессе открытия счета, всегда лучше обращаться через официальные и установленные контакты банка для обеспечения удачной процедуры.
Турецкие банки, как правило, ориентированы на обслуживание резидентов. Поэтому для успешного открытия счета потребуется наличие налогового номера, а также либо ВНЖ, либо значительные депозиты на счете.
Процедура открытия счета в турецких банках обычно не является сложной. Однако большую часть времени можно потратить на подготовку необходимого пакета документов, соответствующего требованиям банка.
Банки в Турции предоставляют разнообразные опции для клиентов, включая счета в разных валютах и различные типы платежных карт. Это позволяет адаптировать банковские услуги под индивидуальные потребности клиента.
Современные и удобные мобильные приложения доступны почти во всех турецких банках, что делает управление финансами более удобным и доступным на расстоянии.
Отзывчивые сотрудники банка способствуют позитивному клиентскому опыту и готовы помочь с любыми вопросами, связанными с банковскими услугами.
Среднее время открытия счета в Турции составляет 1-2 месяца, учитывая процесс подготовки документов в соответствии с требованиями банка. Однако этот срок может варьироваться в зависимости от конкретного банка и индивидуальных обстоятельств клиента.
В целом открытие банковского счета в Турции представляет собой весьма доступную процедуру при соблюдении необходимых требований и процедур. Клиенты могут наслаждаться широким спектром банковских услуг, предоставляемых современными турецкими банками, и управлять своими финансами с удобством и гибкостью.