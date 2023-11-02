Открытие счета в турецком банке Еmlak Кatilim Материал редакции

Основанный в 2015 году, Эмлак Катылым Emlak Katilim, быстро завоевал признание и доверие клиентов, занимая достойное место в турецком банковском секторе. Сегодня банк известен своим стремлением сохранять статус выдающегося банка, предлагающего полный спектр услуг.

Банк - один из немногих в Турции - отличается широким взглядом и готовностью обслуживать иностранных клиентов.

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В первую очередь необходимо отметить, что турецкий сектор финансовых услуг всегда был нацелен на обслуживание местного бизнеса и местных жителей. До недавнего времени турецкие банки были далеки от списка большого круга известных банков в Европе, Азии и оффшорных юрисдикциях, которые много лет обслуживали международный бизнес. В связи с этим прогнозы открытия счета в банках Турции, требования к заявителям и общее отношение к иностранным физическим и юридическим лицам меняются крайне быстро.

Последний год стал максимально показательным на фоне общего стремления к поддержанию местного населения и турецкого бизнеса в связи с наблюдающейся гиперинфляцией в стране. Турция направляет свои силы на то, чтобы защитить турецкие компании, предприятия, производства и, главным образом, население от погони за растущими ценами из-за высокого спроса со стороны платежеспособных иностранцев, ограничивая последних в ряде процедур.

Таким образом, новые заявители могут сталкиваться с внезапными запросами дополнительных документов, требованием по размещению депозитов, наличию резидентной карты и отказом в обслуживании иностранных компаний.

К общей радости, тенденции отличаются в зависимости от города и конкретного отделения банка. Благодаря чему компания GSL может предлагать помощь в открытии счета, имея прямые деловые отношения с конкретными ведущими менеджерами банка Emlak Katilim.

На сегодняшний день Emlak Katilim – один из немногих банков, продолжающих обслуживать международные компании без привязки бизнеса или ее участников к стране.

Факторы, влияющие на открытие счета в банке Emlak Katilim

Важные факторы, влияющие на готовность рассмотрения заявки банком и положительного прогноза к открытию счета:

Деятельность компании. Банк предпочитает видеть прозрачный и понятный бизнес, даже если он ведется за пределами Турции.

Банк предпочитает видеть прозрачный и понятный бизнес, даже если он ведется за пределами Турции. Финансовые показатели. Зачастую важно отвечать аппетитам банка, но не превышать их возможности, чтобы не попасть в список высоко рисковых компаний из-за крайне высоких оборотов по счету.

Зачастую важно отвечать аппетитам банка, но не превышать их возможности, чтобы не попасть в список высоко рисковых компаний из-за крайне высоких оборотов по счету. Документы компании. В силу того, что турецкие банки сравнительно недавно открыли двери для международного бизнеса, им важно видеть исчерпывающий и понятный список документов компании.



В силу того, что турецкие банки сравнительно недавно открыли двери для международного бизнеса, им важно видеть исчерпывающий и понятный список документов компании. Обратная связь. По стандартам банков, ответы от менеджеров приходят в течение нескольких рабочих дней, однако долгое ожидание запрошенных документов может сказаться на результате. Наш опыт показал, что постоянное общение и быстрое предоставление запрошенной информации очень важны для итогового решения.



ВАЖНО: Для открытия личного и/или корпоративного счета в турецком банке необходимо соблюсти некоторые формальности:

· Осуществить перевод всех документов на турецкий язык с заверением турецкого нотариуса;

· Получить налоговый номер.



Перевод документов осуществляется при помощи команды турецкого офиса GSL.

Получение ИНН происходит при личном обращении в налоговую службу Стамбула. Наша команда также поможет в подготовке документов в случае, если заявителем является юридическое лицо.

Подробнее о получении налогового номера в Турции для физического лица - в нашем материале об открытии личного счета:

Как открыть личный счет в турецком банке Emlak Katilim?

Требования банка:

Наличие долгосрочного или краткосрочного (туристического) ВНЖ или рабочей визы в Турции; Подтверждение налогового номера в Турции;

Наличие турецкого номера телефона;

Подтверждение адреса проживания в Турции;

Личное присутствие в банке для подачи заявления и получения платежной карты;

Оригинал заграничного паспорта.



! В отдельных случаях мы можем согласовывать возможность открытия счета без наличия ВНЖ для клиентов, которые не планируют долгосрочное проживание в Турции. Однако банк в таком случае предъявляет дополнительные требования, в частности:

Готовность размещать депозит в размере 250 000 турецких лир. Как правило, депозит становится доступен для трат через 1 месяц. Готовность сохранять минимальный остаток на счету от 100 000 турецких лир.

Предоставление следующих документов:



Подтверждение налогового номера в Турции;

Оригинал общегражданского паспорта с адресом регистрации;



Нотариально заверенный перевод общегражданского паспорта на турецкий язык;



Наличие турецкого номера телефона.



Как открыть корпоративный счет в турецком банке Emlak Katilim для иностранной компании?

Требования банка:

1. Регистрация филиала или представительства иностранной организации в Турции. Это требует банк по умолчанию, но все же оставляет возможность рассмотрения заявки без открытия филиала или представительства. Мы можем предложить двухэтапную работу:

Подать заявку на открытие счета без филиала или представительства компании в Турции;

В случае отказа, открыть филиал в Турции и повторно оформить заявку. В таком случае все подготовленные ранее документы пригодятся для процедуры открытия филиала.



2. Получение налогового номера для иностранной организации. Мы сопроводим процедуру по подготовке документов, а команда нашего офиса в Турции может помочь с визитом в налоговую службу.

3. Получение налогового номера для всех бенефициаров компании.

4. Наличие электронного адреса почты с корпоративным доменом. Банк предпочитает видеть серьезные компании в качестве своих клиентов и обращает внимание на корпоративную этику.

5. Готовность к размещению депозита в размере 500 000 – 1 000 000 турецких лир. (требования к минимальным остаткам определяется индивидуально для каждого клиента). Размещенная сумма будет доступна для трат через 1 месяц после открытия счета.

6. Готовность сохранять минимальный остаток на счету от 100 000 турецких лир.

7. Полный комплект документов компании с нотариально заверенным переводом на турецкий язык:

Свидетельство о регистрации;

Учредительный договор/Решение о создании компании;



Лицензия на ведение деятельности, если актуально;



Документы, отражающие полную структуру компании на момент подачи заявки в банк (включая всю историю смены состава директоров и акционеров);



Доверенность (если применимо);



Налоговый номер, полученный в Турции;



Паспорта всех участников компании;



Подтверждение адресов всех участников компании;



Образец подписей директоров;



Справка о характере деятельности компании из торговой палаты;



Публикация о регистрации компании в официальной газете торгового реестра.



Список документов не является исчерпывающим, банк оставляет за собой право запросить дополнительную информацию и документацию в зависимости от особенностей деятельности компании, ее структуры и юрисдикции.

8. Печать компании

Важно отметить, что, несмотря на большой список требований, представитель банка проводит довольно камерное интервью в комфортном режиме. Как правило, менеджер уже ознакомлен с деталями бизнеса к назначенной встрече и не имеет большого количества вопросов к заявителю.

ВАЖНО: Открытие счета в турецком банке возможно осуществить удаленно при наличии доверенности, оформленной на территории Турции или через нотариуса Турецкого консульства в стране нахождения бенефициаров и директора на турецком языке.

В заключение давайте еще раз подведем итог и рассмотрим основные аспекты, связанные с открытием банковского счета в Турции: