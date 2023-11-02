News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежное право
Камила Усманова
1

Открытие счета в турецком банке Еmlak КatilimМатериал редакции

Основанный в 2015 году, Эмлак Катылым Emlak Katilim, быстро завоевал признание и доверие клиентов, занимая достойное место в турецком банковском секторе. Сегодня банк известен своим стремлением сохранять статус выдающегося банка, предлагающего полный спектр услуг.

Камила Усманова

Содержание

  1. Факторы, влияющие на открытие счета в банке Emlak Katilim
    1. Как открыть личный счет в турецком банке Emlak Katilim?
      1. Как открыть корпоративный счет в турецком банке Emlak Katilim для иностранной компании?
        Обсудить

        Банк - один из немногих в Турции - отличается широким взглядом и готовностью обслуживать иностранных клиентов.

        Все услуги по этой теме:
        Нужна готовая гонконгская компания со счетом в банке?
        Купить
        Помочь открыть счет в иностранном банке?
        Подробнее
        Хотите открыть банковский счет в офшорном банке?
        Ознакомиться со списком  банков
        Открыть счет в платежной системе.
        Посмотреть вебинар по теме
        Хотите открыть банковский счет в Гонконге?
        Подробнее
        Хотите открыть банковский счет в Гонконге?
        Подробнее
        Хотите открыть банковский счет в Швейцарии?
        Подробнее
        Хотите открыть банковский счет на Кипре?
        Подробнее
        Хотите открыть банковский счет в ОАЭ?
        Подробнее
        Хотите открыть банковский счет в Люксембурге?
        Подробнее
        Хотите открыть банковский счет в Лихтенштейне?
        Подробнее
        Хотите открыть банковский счет в Австрии?
        Подробнее
        Получить консультацию по международному налогообложению.
        Подробнее
        Хотите задать вопрос офшорному юристу?
        Обратиться
        Хотите открыть счет в швейцарском банке?
        Банки, которые открывают счета в настоящее время
        Подберем для Вас Банк

        В первую очередь необходимо отметить, что турецкий сектор финансовых услуг всегда был нацелен на обслуживание местного бизнеса и местных жителей. До недавнего времени турецкие банки были далеки от списка большого круга известных банков в Европе, Азии и оффшорных юрисдикциях, которые много лет обслуживали международный бизнес. В связи с этим прогнозы открытия счета в банках Турции, требования к заявителям и общее отношение к иностранным физическим и юридическим лицам меняются крайне быстро.

        Последний год стал максимально показательным на фоне общего стремления к поддержанию местного населения и турецкого бизнеса в связи с наблюдающейся гиперинфляцией в стране. Турция направляет свои силы на то, чтобы защитить турецкие компании, предприятия, производства и, главным образом, население от погони за растущими ценами из-за высокого спроса со стороны платежеспособных иностранцев, ограничивая последних в ряде процедур.

        Таким образом, новые заявители могут сталкиваться с внезапными запросами дополнительных документов, требованием по размещению депозитов, наличию резидентной карты и отказом в обслуживании иностранных компаний.

        К общей радости, тенденции отличаются в зависимости от города и конкретного отделения банка. Благодаря чему компания GSL может предлагать помощь в открытии счета, имея прямые деловые отношения с конкретными ведущими менеджерами банка Emlak Katilim.

        На сегодняшний день Emlak Katilim – один из немногих банков, продолжающих обслуживать международные компании без привязки бизнеса или ее участников к стране.

        Факторы, влияющие на открытие счета в банке Emlak Katilim

        Важные факторы, влияющие на готовность рассмотрения заявки банком и положительного прогноза к открытию счета:

        • Деятельность компании. Банк предпочитает видеть прозрачный и понятный бизнес, даже если он ведется за пределами Турции.
        • Финансовые показатели. Зачастую важно отвечать аппетитам банка, но не превышать их возможности, чтобы не попасть в список высоко рисковых компаний из-за крайне высоких оборотов по счету.
        • Документы компании. В силу того, что турецкие банки сравнительно недавно открыли двери для международного бизнеса, им важно видеть исчерпывающий и понятный список документов компании.
        • Обратная связь. По стандартам банков, ответы от менеджеров приходят в течение нескольких рабочих дней, однако долгое ожидание запрошенных документов может сказаться на результате. Наш опыт показал, что постоянное общение и быстрое предоставление запрошенной информации очень важны для итогового решения.
        ВАЖНО: Для открытия личного и/или корпоративного счета в турецком банке необходимо соблюсти некоторые формальности:
        · Осуществить перевод всех документов на турецкий язык с заверением турецкого нотариуса;
        · Получить налоговый номер.
        Перевод документов осуществляется при помощи команды турецкого офиса GSL.

        Получение ИНН происходит при личном обращении в налоговую службу Стамбула. Наша команда также поможет в подготовке документов в случае, если заявителем является юридическое лицо.

        Подробнее о получении налогового номера в Турции для физического лица - в нашем материале об открытии личного счета:

        Открытие личного банковского счета в Турции | GSL

        публикация Открытие личного банковского счета в Турции

        gsl.org

        Как открыть личный счет в турецком банке Emlak Katilim?

        Требования банка:

        1. Наличие долгосрочного или краткосрочного (туристического) ВНЖ или рабочей визы в Турции;
        2. Подтверждение налогового номера в Турции;
        3. Наличие турецкого номера телефона;
        4. Подтверждение адреса проживания в Турции;
        5. Личное присутствие в банке для подачи заявления и получения платежной карты;
        6. Оригинал заграничного паспорта.

        ! В отдельных случаях мы можем согласовывать возможность открытия счета без наличия ВНЖ для клиентов, которые не планируют долгосрочное проживание в Турции. Однако банк в таком случае предъявляет дополнительные требования, в частности:

        1. Готовность размещать депозит в размере 250 000 турецких лир. Как правило, депозит становится доступен для трат через 1 месяц.
        2. Готовность сохранять минимальный остаток на счету от 100 000 турецких лир.
        3. Предоставление следующих документов:
        • Подтверждение налогового номера в Турции;
        • Оригинал общегражданского паспорта с адресом регистрации;
        • Нотариально заверенный перевод общегражданского паспорта на турецкий язык;
        • Наличие турецкого номера телефона.
        Турция. Открытие личного счёта. Осознанная релокация | GSL

        Вебинар на тему: Турция. Открытие личного счёта. Осознанная релокация

        gsl.org

        Как открыть корпоративный счет в турецком банке Emlak Katilim для иностранной компании?

        Требования банка:

        1. Регистрация филиала или представительства иностранной организации в Турции. Это требует банк по умолчанию, но все же оставляет возможность рассмотрения заявки без открытия филиала или представительства. Мы можем предложить двухэтапную работу:

        • Подать заявку на открытие счета без филиала или представительства компании в Турции;
        • В случае отказа, открыть филиал в Турции и повторно оформить заявку. В таком случае все подготовленные ранее документы пригодятся для процедуры открытия филиала.
        Регистрация филиала иностранной компании в Турции. | GSL

        Зарегистрировать филиал в Турции может любая иностранная компания. Для этого требуется пройти двухступенчатую процедуру подачи заявления, получить налоговый номер и оплатить государственную пошлину.

        gsl.org

        2. Получение налогового номера для иностранной организации. Мы сопроводим процедуру по подготовке документов, а команда нашего офиса в Турции может помочь с визитом в налоговую службу.

        3. Получение налогового номера для всех бенефициаров компании.

        4. Наличие электронного адреса почты с корпоративным доменом. Банк предпочитает видеть серьезные компании в качестве своих клиентов и обращает внимание на корпоративную этику.

        5. Готовность к размещению депозита в размере 500 000 – 1 000 000 турецких лир. (требования к минимальным остаткам определяется индивидуально для каждого клиента). Размещенная сумма будет доступна для трат через 1 месяц после открытия счета.

        6. Готовность сохранять минимальный остаток на счету от 100 000 турецких лир.

        7. Полный комплект документов компании с нотариально заверенным переводом на турецкий язык:

        • Свидетельство о регистрации;
        • Учредительный договор/Решение о создании компании;
        • Лицензия на ведение деятельности, если актуально;
        • Документы, отражающие полную структуру компании на момент подачи заявки в банк (включая всю историю смены состава директоров и акционеров);
        • Доверенность (если применимо);
        • Налоговый номер, полученный в Турции;
        • Паспорта всех участников компании;
        • Подтверждение адресов всех участников компании;
        • Образец подписей директоров;
        • Справка о характере деятельности компании из торговой палаты;
        • Публикация о регистрации компании в официальной газете торгового реестра.
        Список документов не является исчерпывающим, банк оставляет за собой право запросить дополнительную информацию и документацию в зависимости от особенностей деятельности компании, ее структуры и юрисдикции.

        8. Печать компании

        Важно отметить, что, несмотря на большой список требований, представитель банка проводит довольно камерное интервью в комфортном режиме. Как правило, менеджер уже ознакомлен с деталями бизнеса к назначенной встрече и не имеет большого количества вопросов к заявителю.

        ВАЖНО: Открытие счета в турецком банке возможно осуществить удаленно при наличии доверенности, оформленной на территории Турции или через нотариуса Турецкого консульства в стране нахождения бенефициаров и директора на турецком языке.

        В заключение давайте еще раз подведем итог и рассмотрим основные аспекты, связанные с открытием банковского счета в Турции:

        Важно понимать, что в виду неоднозначной картины успешности в процессе открытия счета, всегда лучше обращаться через официальные и установленные контакты банка для обеспечения удачной процедуры.
        Турецкие банки, как правило, ориентированы на обслуживание резидентов. Поэтому для успешного открытия счета потребуется наличие налогового номера, а также либо ВНЖ, либо значительные депозиты на счете.
        Процедура открытия счета в турецких банках обычно не является сложной. Однако большую часть времени можно потратить на подготовку необходимого пакета документов, соответствующего требованиям банка.
        Банки в Турции предоставляют разнообразные опции для клиентов, включая счета в разных валютах и различные типы платежных карт. Это позволяет адаптировать банковские услуги под индивидуальные потребности клиента.
        Современные и удобные мобильные приложения доступны почти во всех турецких банках, что делает управление финансами более удобным и доступным на расстоянии.
        Отзывчивые сотрудники банка способствуют позитивному клиентскому опыту и готовы помочь с любыми вопросами, связанными с банковскими услугами.
        Среднее время открытия счета в Турции составляет 1-2 месяца, учитывая процесс подготовки документов в соответствии с требованиями банка. Однако этот срок может варьироваться в зависимости от конкретного банка и индивидуальных обстоятельств клиента.
        В целом открытие банковского счета в Турции представляет собой весьма доступную процедуру при соблюдении необходимых требований и процедур. Клиенты могут наслаждаться широким спектром банковских услуг, предоставляемых современными турецкими банками, и управлять своими финансами с удобством и гибкостью.
        #банковский счет#Материал редакции#Турция
        Обсудить
        Камила Усманова (подробнее)
        Автор статьи,
        Юрисконсульт GSL
        +7 495 234 38 33
        Задать вопрос
        Комментариев нет
        Популярные
        По порядку

        Ваш комментарий отправлен на модерацию!

        После проверки администратором он появится здесь

        Написать комментарий...
        Написать комментарий...
        Отменить
        Отправить
        Камила Усманова (подробнее)
        Автор статьи,
        Юрисконсульт GSL
        +7 495 234 38 33
        Задать вопрос
        Еще по теме
        #банковский счет#Материал редакции#Турция