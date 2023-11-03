Директива по борьбе с компаниями-оболочками встречает сопротивление государств-членов ЕС

Предложенная Европейским союзом (ЕС) Директива по борьбе с компаниями-оболочками, формально являющаяся третьим пересмотром Директивы ЕС 2016/1164 (Anti-Tax Avoidance Directive, ATAD), становится все менее вероятной для принятия в запланированном виде в связи с противодействием со стороны некоторых государств-членов.

Проект директивы был опубликован в декабре 2021 года как средство противодействия использованию подставных компаний для уклонения от уплаты налогов. Директива устанавливает минимальные требования к содержанию холдинговых компаний, базирующихся в ЕС, и предусматривает карательные меры в отношении тех, кто не соответствует пороговым требованиям. Первоначально планировалось принять ее к июлю 2023 года и ввести в действие в январе 2024 года, однако государства-члены не достигли соглашения по критериям сабстанса или «шлюзам». Другими чувствительными моментами являются налоговые последствия отнесения к подставным лицам и обязательства компаний по представлению информации.

В начале 2023 года этот вопрос неоднократно обсуждался в Совете Европейского Союза, причем для продвижения дискуссии разрабатывались различные частичные и полные компромиссные тексты. Однако в докладе Совета министров финансов ЕС (ЭКОФИН), опубликованном в июне 2023 года, отмечалось, что для нахождения приемлемого компромисса, ограничивающего административную нагрузку как на налогоплательщиков, так и на налоговые органы, потребуются дальнейшие обсуждения.

Директива была исключена из повестки дня заседания ЭКОФИН в мае 2023 года, но в июле 2023 года была возобновлена с целью достижения политического согласия на заседании ЭКОФИН в ноябре 2023 года.

В начале этого года Европарламент усложнил процесс согласования, одобрив поправки к проекту, расширяющие сферу его действия на гораздо большее число компаний. Единственными исключениями в текущем проекте директивы являются листинговые компании, регулируемые финансовые организации и компании, в которых работает не менее 10 штатных сотрудников.

Тем не менее, минимальные уровни сабтенса, которые сейчас устанавливаются, менее строги, чем это было ранее. Они предполагают наличие одного директора-резидента на территории страны, который не является руководителем более чем 4-х не связанных между собой организаций. Сохраняется требование о наличии у компании собственных помещений в соответствующей юрисдикции, но теперь допускается их совместное использование с ассоциированными организациями. Требование об открытии и ведении банковского счета в государстве-члене ЕС было смягчено и стало альтернативным критерием.

Пока неясно, войдут ли эти поправки в окончательный вариант, - считают в компании. Переговоры продолжаются, и ЭКОФИН все еще пытается достичь соглашения.