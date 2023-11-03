News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежное право
Ольга Кутяева
1

Директива по борьбе с компаниями-оболочками встречает сопротивление государств-членов ЕС

Предложенная Европейским союзом (ЕС) Директива по борьбе с компаниями-оболочками, формально являющаяся третьим пересмотром Директивы ЕС 2016/1164 (Anti-Tax Avoidance Directive, ATAD), становится все менее вероятной для принятия в запланированном виде в связи с противодействием со стороны некоторых государств-членов.

Ольга Кутяева
Обсудить

Проект директивы был опубликован в декабре 2021 года как средство противодействия использованию подставных компаний для уклонения от уплаты налогов. Директива устанавливает минимальные требования к содержанию холдинговых компаний, базирующихся в ЕС, и предусматривает карательные меры в отношении тех, кто не соответствует пороговым требованиям. Первоначально планировалось принять ее к июлю 2023 года и ввести в действие в январе 2024 года, однако государства-члены не достигли соглашения по критериям сабстанса или «шлюзам». Другими чувствительными моментами являются налоговые последствия отнесения к подставным лицам и обязательства компаний по представлению информации.

В начале 2023 года этот вопрос неоднократно обсуждался в Совете Европейского Союза, причем для продвижения дискуссии разрабатывались различные частичные и полные компромиссные тексты. Однако в докладе Совета министров финансов ЕС (ЭКОФИН), опубликованном в июне 2023 года, отмечалось, что для нахождения приемлемого компромисса, ограничивающего административную нагрузку как на налогоплательщиков, так и на налоговые органы, потребуются дальнейшие обсуждения.

Директива была исключена из повестки дня заседания ЭКОФИН в мае 2023 года, но в июле 2023 года была возобновлена с целью достижения политического согласия на заседании ЭКОФИН в ноябре 2023 года.

В начале этого года Европарламент усложнил процесс согласования, одобрив поправки к проекту, расширяющие сферу его действия на гораздо большее число компаний. Единственными исключениями в текущем проекте директивы являются листинговые компании, регулируемые финансовые организации и компании, в которых работает не менее 10 штатных сотрудников.

Тем не менее, минимальные уровни сабтенса, которые сейчас устанавливаются, менее строги, чем это было ранее. Они предполагают наличие одного директора-резидента на территории страны, который не является руководителем более чем 4-х не связанных между собой организаций. Сохраняется требование о наличии у компании собственных помещений в соответствующей юрисдикции, но теперь допускается их совместное использование с ассоциированными организациями. Требование об открытии и ведении банковского счета в государстве-члене ЕС было смягчено и стало альтернативным критерием.

Пока неясно, войдут ли эти поправки в окончательный вариант, - считают в компании. Переговоры продолжаются, и ЭКОФИН все еще пытается достичь соглашения.

По материалам STEP

#economic substance#директива ЕС
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#economic substance#директива ЕС