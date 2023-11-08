Делегация Парламента ЕС обсудила с представителями США двухкомпонентное решение ОЭСР и другие вопросы

Парламент ЕС опубликовал релиз подкомитета по налоговым вопросам по итогам визита делегации в США с 30 октября по 1 ноября 2023 года для обсуждения реализации двухкомпонентного решения ОЭСР по налоговой реформе и других вопросов.

Делегация встретилась с представителями ключевых институтов, таких как Министерство финансов США, Налоговая служба, двухпартийное представительство Конгресса США, Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН, Международный валютный фонд, а также с заинтересованными сторонами из частного сектора, гражданского общества, экспертами и журналистами.

В ходе дискуссий обсуждались такие актуальные вопросы и проблемы международного налогообложения, как реализация двухкомпонентной налоговой реформы, согласованной в рамках Рамочной программы ОЭСР/G20 по инклюзивному развитию, роль налоговых стимулов в Законе о снижении инфляции, Закон о налогообложении иностранных счетов (FACTA), обмен налоговой информацией, налогообложение криптоактивов, а также подход США к борьбе с налоговыми гаванями, уклонением от налогов и агрессивной налоговой практикой.

Подкомитет FISC дал понять Конгрессу США, что корабль уже отплыл: после того как ЕС и многие другие страны мира введут минимальную ставку налога в 15%, «Компонент 2» станет реальностью.

Делегация также подвергла критике США за то, что они не могут знать, кто и чем владеет в США. Уклоняющиеся от уплаты налогов используют некоторые американские штаты для сокрытия информации о владельцах корпораций или трастов. Если США хотят серьезно бороться с уклонением от уплаты налогов и финансовыми преступлениями, то доступ к этой информации должен быть открыт не только для правоохранительных органов. Такой доступ должна иметь и Служба внутренних доходов как орган, собирающий налоги.

Наконец, делегация ясно дала понять, что множество налогов на цифровые услуги (DST) гораздо хуже, чем Компонент 1. Да, правила «Компонент 1» иногда сложны. Но отсутствие единой системы приводит к снижению налоговой определенности и увеличению затрат компаний на соблюдение требований.