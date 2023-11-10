Люксембург расширит возможность обратного взимания НДС для борьбы с карусельным мошенничеством

3 ноября 2023 года правительство Люксембурга внесло в Палату депутатов законопроект 8339, который расширит сферу действия механизма обратного начисления НДС для борьбы с карусельным мошенничеством.
Карусельное мошенничество, также известное как мошенничество с отсутствующим торговцем, представляет собой форму мошенничества с НДС в связи с поставкой определенных товаров или предоставлением определенных услуг, когда государство-член ЕС возмещает входящий НДС покупателю, а поставщик не уплачивает выходной НДС. Расширенный объем включает в себя следующие поставки:
Согласно проекту, обратный сбор будет применяться к вышеуказанным поставкам с 1 января 2024 года.
По материалам orbitax.com
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