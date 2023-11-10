Люксембург расширит возможность обратного взимания НДС для борьбы с карусельным мошенничеством

3 ноября 2023 года правительство Люксембурга внесло в Палату депутатов законопроект 8339, который расширит сферу действия механизма обратного начисления НДС для борьбы с карусельным мошенничеством.

Карусельное мошенничество, также известное как мошенничество с отсутствующим торговцем, представляет собой форму мошенничества с НДС в связи с поставкой определенных товаров или предоставлением определенных услуг, когда государство-член ЕС возмещает входящий НДС покупателю, а поставщик не уплачивает выходной НДС. Расширенный объем включает в себя следующие поставки:

Все услуги по этой теме:

Поставки мобильных телефонов, включая все устройства, способные подключаться к сети мобильной телефонной связи;

Поставки устройств и компонентов интегральных схем, еще не собранных в изделиях для конечного пользователя, таких как микропроцессоры и центральные процессоры;

Поставки ноутбуков, планшетов, игровых приставок и наушников; и

Поставки сырья и полуфабрикатов металлов, в том числе драгоценных металлов, за исключением товаров, подпадающих под специальный режим налогообложения прибыли в отношении бывших в употреблении товаров, произведений искусства, предметов коллекционирования и антиквариата.

Согласно проекту, обратный сбор будет применяться к вышеуказанным поставкам с 1 января 2024 года.