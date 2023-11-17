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Ольга Кутяева
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Правительство Венгрии возобновит программу «золотых виз»

Правительство Венгрии представило в парламент проект новой программы «золотых виз» в рамках законопроекта, регулирующего иммиграцию из третьих стран в Венгрию.

Ольга Кутяева
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Представленный законопроект вводит категорию «гостевой визы инвестора» для лиц, приезжающих в Венгрию в связи с проектами, получившими от правительства знак «стратегически важный проект».

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Получение такой визы является необходимым условием для подачи заявления на получение вида на жительство, который, согласно проекту, позволит владельцу визы находиться в Венгрии в течение 10 лет с возможностью продления еще на 10 лет.

Новая программа появилась после того, как в 2017 году была отменена предыдущая схема «золотой визы».

Программа, запущенная в 2013 году, требовала от иностранцев покупки венгерских облигаций на сумму до 300 000 EUR для получения разрешения.

Согласно предложению, знак «стратегически важный проект» также может получить инвестор, купивший долю в венгерском фонде недвижимости стоимостью 250 000 EUR или недвижимость стоимостью не менее 500 000 EUR в Венгрии.

Передача 1 000 000 EUR в фонды по управлению активами, представляющими общественный интерес, которые попали под пристальное внимание ЕС из-за конфликта интересов с правительством, также позволит инвесторам получить ярлык «стратегически важного проекта», открывая возможность для получения статуса «гость-инвестор».

В последние годы в Венгрии наблюдается приток восточных инвесторов, поскольку азиатские производители аккумуляторных батарей, такие как CATL и Eve-Power, собираются строить свои заводы рядом с немецкими автопроизводителями.

По материалам Reuters

#Венгрия#виза#инвестиции
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Венгрия#виза#инвестиции