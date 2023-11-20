Швейцарское соглашение об обмене информацией по FATCA с США изменяет порядок взаимного раскрытия информации

Швейцария и США пересмотрели свое соглашение о выполнении американского Закона о налогообложении иностранных счетов (FATCA).

FATCA - односторонний свод нормативных актов США, которые с 2014 года применяются во всех странах мира. Он требует от иностранных финансовых институтов (FFI) раскрывать информацию о счетах в США в Налоговой службе (IRS) или выплачивать Правительству США крупный штраф. Из-за административного бремени, возложенного на FFI, правительства большинства стран заключили с США соглашения, облегчающие передачу данных. Эти межправительственные соглашения (Intergovernmental agreements, IGA), как правило, относятся к одному из двух типов - Модели 1 или Модели 2.

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Первоначальное соглашение между Швейцарией и США, заключенное в июне 2014 года, относится к типу "Модель 2". В соответствии с ним швейцарские банки должны напрямую регистрироваться в IRS и предоставлять ей полную информацию о всех счетах американских клиентов, давших согласие на такое соглашение. В случае отсутствия согласия клиентов банк будет предоставлять IRS только неидентифицируемую агрегированную информацию об их счетах, после чего IRS будет запрашивать полную информацию об этих лицах, направляя запросы о налоговой помощи в швейцарское правительство по обычным каналам.

Швейцария приняла такой подход, поскольку ее законы о банковской тайне не позволяли подписать IGA по Модели 1, в соответствии с которой ее банки должны были бы передавать все данные о счетах американцев швейцарскому правительству для автоматической пересылки в налоговую службу. Подписанное Швейцарией IGA также является невзаимным, поэтому американские власти не обязаны сообщать швейцарским налоговым органам о банковских счетах в США, принадлежащих швейцарцам.

Однако ранее Швейцария уже заявляла о своем намерении перейти на соглашение Модели 1. В 2014 году Федеральный совет Швейцарии одобрил проект мандата на проведение переговоров с США о переходе к автоматическому обмену информацией по Модели 1. В сентябре 2019 года в соглашение об избежании двойного налогообложения между Швейцарией и США были внесены изменения, позволяющие подавать «групповые запросы» по FATCA для случаев, начиная с 30 июня 2014 года, что облегчило передачу данных о счетах, владельцы которых отказались дать согласие на раскрытие информации по FATCA.

Переговоры были окончательно завершены 13 ноября 2023 года, и в настоящее время ведется подготовка к подписанию соглашения, о чем объявил Государственный секретариат Швейцарии по международным финансам. Новое IGA следует Модели 1, согласно которой Швейцария имеет право получать от Налогового управления США данные о счетах, принадлежащих швейцарцам.