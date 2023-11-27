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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Конституционный суд Люксембурга признал налог на богатство компаний частично неконституционным

20 ноября было опубликовано решение Конституционного суда Люксембурга, касающееся конституционности налога на богатство компаний (Vermögensteuergesetz - VStG). VStG в редакции 2016 года применяется по разным ставкам в зависимости от характера компании и размера чистого богатств.

Ольга Кутяева
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Стандартный VStG взимается по ставке 0,5% (5 на 1 000) с первых 500 000 000 EUR и 0,05% (0,5 на 1 000) с превышения, если таковое имеется. Однако для определенных налогоплательщиков VStG взимается в фиксированных размерах. В частности, фиксированная сумма VStG составляет 4 815 EUR, если финансовые активы превышают 90% от общей суммы баланса в данном году и эти активы превышают 350 000 EUR. Для остальных налогоплательщиков применяются переменные фиксированные суммы: от 535 EUR, если общая сумма баланса составляет 350 000 EUR или менее, 1 605 EUR, если общая сумма баланса превышает 350 000 EUR, до 2 000 000 EUR, и более высокие фиксированные суммы - до 32 100 EUR, если общая сумма баланса превышает 30 000 000 EUR.

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Основной проблемой в данном деле является то, что указанные налогоплательщики облагаются VStG в размере 4 815 EUR, в то время как другие налогоплательщики с возможно более высокой суммой баланса до 2 000 000 EUR облагаются более низкой VStG в размере 1 605 EUR, что налогоплательщик в данном деле опротестовал как дискриминационный подход. После неудачной процедуры возражений в 2021 году было подано ходатайство в Административный суд, который приостановил производство по делу до вынесения решения Конституционным судом. В своем решении Конституционный суд постановил, что различный режим нарушает конституционный принцип равенства без какого-либо обоснования, и объявил, что положение о фиксированном VStG в размере 4 815 EUR не соответствует требованиям с 1 июля 2023 года. Суд также постановил, что до проведения законодательных реформ к определенным налогоплательщикам, на которых распространяется фиксированный VStG в размере 4 815 EUR, вместо этого должны применяться переменные фиксированные суммы, если они более благоприятны.

По материалам Orbitax

#Люксембург#судебная практика
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Ольга Кутяева (подробнее)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Люксембург#судебная практика