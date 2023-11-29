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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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ОАЭ опубликовали Руководство по налогообложению доходов от иностранных источников

16 ноября Федеральное налоговое управление ОАЭ (FTA) опубликовало Руководство по корпоративному налогу в отношении налогообложения доходов от иностранных источников (Corporate Tax Guide on Taxation of Foreign Source Income - CTGFSI1).

Ольга Кутяева
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Руководство предназначено для предоставления налогоплательщикам общих рекомендаций по налогообложению доходов от иностранного источника в соответствии с Законом о корпоративном налоге. В руководстве разъясняется следующие вопросы:

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значение дохода от иностранного источника в соответствии с Законом о корпоративном налоге; что считается доходом от иностранного источника для налогооблагаемых лиц в соответствии с Законом о корпоративном налоге; какие налогооблагаемые лица облагаются налогом на доход от иностранного источника; когда доход от иностранного источника подлежит налогообложению; определение налогооблагаемого и необлагаемого дохода в отношении дохода от иностранного источника; что такое иностранный налоговый кредит и как он рассчитывается.

Руководство предлагается для ознакомления налогооблагаемым лицам, которые получают или извлекают доход из источников за пределами ОАЭ, включая квалифицированных лиц свободных зон. Его следует читать вместе с Законом о корпоративном налоге, решениями по его применению и другими соответствующими руководствами, опубликованными ранее Налоговый управлением.

По материалам Federal Tax Authority UAE

#налог на прибыль (Corporation Tax)#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)
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Ольга Кутяева (подробнее)
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+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налог на прибыль (Corporation Tax)#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)