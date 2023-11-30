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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Словения временно повышает ставку корпоративного налога и вводит дополнительный банковский налог

Парламент Словении рассматривает проект закона о реконструкции, развитии и предоставлении финансовых ресурсов, который содержит две основные налоговые меры.

Ксения Шилкина
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Первая мера — временное повышение ставки корпоративного налога с 19% до 22%, которая будет применяться в 2024, 2025, 2026, 2027 и 2028 календарных годах.

Вторая мера — введение временного налога в размере 0,2% на балансовую сумму (стоимость всех активов) словенских банков и филиалов иностранных банков в Словении, которая также будет применяться в 2024, 2025, 2026, 2027 и 2028 годах.

Новый банковский налог может быть уменьшен за счет соответствующих пожертвований, сделанных на восстановление после наводнений и оползней.

Банковский налог также может быть уменьшен на сумму дополнительного корпоративного подоходного налога, уплаченного в результате повышения ставки корпоративного налога с 19% до 22%.

Кроме того, сумма банковского налога ограничена 30% от прибыли от регулярных операций.

По материалам orbitax.com

#корпоративный налог#Словения
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#корпоративный налог#Словения