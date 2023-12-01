Испания вводит отчетность по иностранным криптовалютным счетам

Согласно недавно опубликованным налоговым правилам, жители Испании, владеющие криптовалютами на платформах за рубежом, вскоре будут отчитываться об этих активах.

Агентство по налогам и сборам Испании объявило о введении новой формы 721 - декларации, предназначенной для декларирования виртуальных активов, хранящихся на зарубежных биржах или кошельках. И хотя период подачи отчетности длится с 1 января по 31 марта 2024 года, в них должны быть отражены криптовалютные средства, хранящиеся по состоянию на 31 декабря 2023 года.

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Требование о предоставлении налоговой отчетности распространяется на индивидуальных налогоплательщиков и корпорации, зарегистрированные в Испании. Однако подавать декларацию должны только физ. лица, владеющие криптовалютой на сумму более 50 000 EUR.

В апреле было отправлено более 300 000 сообщений держателям криптовалют, которые не смогли должным образом задекларировать их в 2022 налоговом году. Это число выросло на 40% в сравнении с 2021 годом.

В этом году Испания приняла и другие криптовалютные правила. Минэкономики заявило, что предстоящее криптовалютное законодательство ЕС, MiCA, вступит в силу здесь в декабре 2025 года на 6 месяцев раньше запланированного срока.