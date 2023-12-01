Кувейт рассматривает возможность введения налога на прибыль предприятий

Кувейт присоединился к Инклюзивной программе Организации экономического сотрудничества и развития/Большой двадцатки по борьбе с размыванием базы и выводом прибыли (BEPS) и теперь привержен осуществлению минимальных стандартов плана BEPS.

Будучи членом Inclusive Framework, Кувейт также взял на себя обязательство участвовать во внедрении BEPS 2.0 с целью решения налоговых проблем, возникающих в результате цифровизации экономики, и поощрения транснациональных компаний платить свою справедливую долю налогов в юрисдикциях, в которых они осуществляют свою деятельность.