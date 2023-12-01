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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Кувейт рассматривает возможность введения налога на прибыль предприятий

Кувейт присоединился к Инклюзивной программе Организации экономического сотрудничества и развития/Большой двадцатки по борьбе с размыванием базы и выводом прибыли (BEPS) и теперь привержен осуществлению минимальных стандартов плана BEPS.

Ксения Шилкина
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Будучи членом Inclusive Framework, Кувейт также взял на себя обязательство участвовать во внедрении BEPS 2.0 с целью решения налоговых проблем, возникающих в результате цифровизации экономики, и поощрения транснациональных компаний платить свою справедливую долю налогов в юрисдикциях, в которых они осуществляют свою деятельность.

По сообщениям СМИ, Министерство финансов Кувейта рассматривает возможность введения налога на прибыль предприятий по ставке 15%, аналогично предлагаемому глобальному минимальному корпоративному налогу в рамках второго компонента BEPS 2.0.

По материалам orbitax.com

#BEPS#корпоративный налог
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#BEPS#корпоративный налог