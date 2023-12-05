Отчет ОЭСР о статистике корпоративного налогообложения подчеркивает необходимость глобальной налоговой реформы

ОЭСР опубликовала последний отчет по статистике корпоративного налогообложения а также новый рабочий документ, сопровождающий его.

Согласно новому анализу ОЭСР, на юрисдикции с высокими налоговыми ставками приходится более половины необлагаемой налогом прибыли, о которой сообщают многонациональные предприятия (МНП) во всем мире.

Новые данные и оценки по налогообложению прибыли крупных МНП показывают, как налоговые льготы и другие уступки в юрисдикциях с высокими законодательными и средними налоговыми ставками позволяют некоторым компаниям платить по низким эффективным налоговым ставкам. Выводы подчеркивают, что введение глобальной минимальной налоговой ставки на прибыль крупных МНП, согласованной в рамках Рамочной программы ОЭСР/G20 по инклюзивному развитию, создаст новые возможности для мобилизации внутренних ресурсов как для юрисдикций с высокими налогами, так и для юрисдикций с низким налогообложением.

Последний отчет ОЭСР по статистике корпоративного налогообложения и новый сопроводительный рабочий документ «Эффективные налоговые ставки МНП: Новые данные о глобальной прибыли, облагаемой низким налогом», содержат новые данные о глобальной прибыли, облагаемой низким налогом, что является ключевым вопросом для определения влияния глобального минимального налога.

В документе указано, что примерно 37,1% (2 411 млрд USD) мировой чистой прибыли (на общую сумму 6 503 млрд USD) облагается налогом по эффективной налоговой ставке ниже 15%. В отличие от предыдущих исследований, в которых основное внимание уделялось прибыли, облагаемой налогом только в низконалоговых юрисдикциях, в новом документе оценивается, что на долю высоконалоговых юрисдикций - юрисдикций с законодательной и средней налоговой ставкой выше 15% - приходится более половины (56,8%) всей мировой прибыли, облагаемой налогом ниже 15%. Эта прибыль в юрисдикциях с высокими налогами существует во всех группах стран, независимо от уровня дохода, при этом, по оценкам, 28% всей мировой прибыли, облагаемой низким налогом, находится в юрисдикциях с низким или средним уровнем дохода.

На юрисдикции с высоким уровнем налогообложения приходится даже более 20% прибыли с очень низким уровнем налогообложения - с эффективной налоговой ставкой ниже 5%. Такие низконалоговые прибыли в юрисдикциях с высокими налоговыми ставками, которые, вероятно, являются результатом налоговых стимулов и других целевых уступок, подчеркивают потенциал глобального минимального налога в плане увеличения доходов даже в тех юрисдикциях, которые ранее считались высоконалоговыми.

Данные статистики корпоративного налогообложения охватывают налогообложение МНП в более чем 160 странах и юрисдикциях, объединяя новую подробную информацию о международной деятельности МНП, а также двухлетние данные страновой отчетности (CbCR), которыми обмениваются компании и налоговые органы.

Отчет свидетельствует о продолжающемся несоответствии прибылей МНП и реальной экономической активности на рынках по всему миру. Среднее значение доходов МНП в расчете на одного сотрудника в инвестиционных центрах составляет 1 710 000 USD по сравнению с 290 000 USD во всех остальных юрисдикциях. Хотя эти эффекты могут отражать некоторые коммерческие соображения, они, скорее всего, также указывают на существование практики размывания базы и переноса прибыли (BEPS), что еще раз подчеркивает важность реализации глобального налогового соглашения.