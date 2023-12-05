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Зарубежное право
Елена Фадеева
3

Изменения в Законе о компаниях БВОМатериал редакции

Законодательство каждого государства периодически подвергается изменениям с учетом общемировой, а также внутренней политической и экономической обстановки. Не являются исключением и Британские Виргинские острова. В январе 2023 года мы приводили обзор основных изменений в Закон о коммерческих компаниях БВО, 2020 (далее по тексту будет упоминаться как Закон).

Елена Фадеева

Содержание

  1. Ежегодный финансовый отчет (Annual Return) на БВО
    1. Что представляет собой ежегодный финансовый отчет?
      1. Каковы сроки подготовки и подачи ежегодного финансового отчета?
        1. Где должен будет храниться отчет?
          1. Каковы последствия неподачи ежегодного финансового отчета в установленный срок?
            1. Если компания ликвидируется, должна ли она подавать отчет?
              1. Какие компании не должны подавать отчет?
              2. Автоматическая ликвидация компании из Реестра вследствие неоплаты ежегодных государственных пошлин
                1. Можно ли восстановить компанию, ликвидированную в автоматическом порядке?
                  1. Можно ли восстановить компанию, если она не вела коммерческую деятельность на момент автоматической ликвидации?
                  2. Доступность сведений о директоре компании на БВО
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                    Предлагаем вернуться к этой теме и посмотреть, как это работает на практике. Остановимся на следующих наиболее интересных, на наш взгляд, моментах:

                    1. подача ежегодного финансового отчета (Annual Return);
                    2. автоматическая ликвидация компании из Реестра вследствие неоплаты ежегодных государственных пошлин;
                    3. доступность сведений о директоре компании.
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                    Ежегодный финансовый отчет (Annual Return) на БВО

                    Основное беспокойство вызывает у многих необходимость подачи ежегодного финансового отчета (Annual Return) по компаниям БВО.

                    Что представляет собой ежегодный финансовый отчет?

                    В соответствии с поправками к Закону, компания должна в течение 9 месяцев после окончания финансового года предоставить своему регистрационному агенту ежегодный финансовый отчет. Форма и содержание отчета установлены законом BVI BUSINESS COMPANIES (FINANCIAL RETURN) ORDER, 2023, опубликованным в официальной газете БВО 2 марта 2023 года.

                    Ежегодный финансовый отчет представляет собой баланс и отчет о прибыли и убытках, на данный момент нет требования к аудиторской проверке такого отчета.

                    Каковы сроки подготовки и подачи ежегодного финансового отчета?

                    Самый ранний срок подготовки финансового отчета наступает первого января 2024 года (это распространяется на компании, финансовый год которых совпадает с календарным годом). В этом случае у компании есть время до 30 сентября 2024 года на подачу этого отчета.

                    Если же финансовый год компании не совпадает с календарным годом, отчет должен быть подготовлен в 2024 году (дата определяется в зависимости от даты начала финансового года). Срок подачи первого финансового отчета может даже наступить только в 2025 году.

                    Пример 1: финансовый год компании длится с марта по февраль. В таком случае финансовый отчет должен быть подготовлен 1 марта 2024 года, а подан до 30 ноября 2024 года.

                    Пример 2: финансовый год компании охватывает период с мая по апрель. Финансовый отчет должен быть подготовлен 1 мая 2024 года, а подан до 31 января 2025 года.

                    Где должен будет храниться отчет?

                    По умолчанию предполагается, что финансовый отчет будет храниться у регистрационного агента. Срок хранения также установлен: в течение минимум пяти лет с момента, когда регистрационный агент прекратил быть таковым для конкретной компании. Тем не менее, в случае получения запроса от Комиссии по финансовым услугам БВО или иного компетентного органа, регистрационный агент должен предоставить копию такого отчета. Публичная доступность финансового отчета, равно как и его подача в Регистрар, не предполагается.

                    Каковы последствия неподачи ежегодного финансового отчета в установленный срок?

                    Если компания не предоставит регистрационному агенту финансовый отчет в установленный срок, регистрационный агент обязан не позднее 30 дней в письменной форме уведомить об этом Регистрар, указав название компании, год, к которому относится финансовый отчет, а также дату последней подачи финансового отчета по этой компании. На саму компанию в таком случае налагается штраф:

                    • в течение первого месяца - 300 USD;
                    • далее за каждый месяц нарушения – 200 USD (максимальный размер штрафа – 5 000 USD).
                    Следует иметь в виду, что, если в отношении компании применяется максимальный размер штрафа, Регистрар может приступить к вычеркиванию компании из Реестра (вследствие чего компания будет ликвидирована автоматически).

                    Если по компании будет заказываться сертификат хорошего состояния, в нем будет указано, что компания не подала финансовый отчет.

                    Подготовка отчетности по компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах (БВО). | GSL

                    В связи с тенденцией последних двух десятилетий по повышению прозрачности деятельности оффшорных компаний, во многих классических оффшорах (оффшорных юрисдикциях) было введено требование по обязательному хранению компанией первичной документации и бухгалтерских записей.

                    gsl.org

                    Если компания ликвидируется, должна ли она подавать отчет?

                    В соответствии с новыми поправками к Закону о компаниях БВО, опубликованными в марте 2023 года, требование подавать финансовый отчет не распространяется на компании, находящиеся в процессе ликвидации, при условии, что срок подачи финансового отчета наступает до момента начала ликвидации.

                    Пример 1: финансовый год компании длится с 1 января по 31 декабря 2023 года, т.е. совпадает с календарным годом, следовательно, финансовый отчет должен быть подан до 30 сентября 2024 года. В июне 2024 года принимается решение о ликвидации компании. В этом случае компания должна подать финансовый отчет, поскольку ликвидация начинается после даты, когда финансовый отчет должен быть подготовлен (т.е. после 1 января 2024 года).

                    Пример 2: финансовый год компании совпадает с календарным годом (длится с 1 января по 31 декабря), а компания принимает решение о ликвидации в июне того же года. В таком случае требование подать финансовый отчет к компании не применяется, так как срок подготовки отчета еще не наступил.

                    Пример 3: финансовый год компании не совпадает с календарным годом и длится с 1 апреля 2023 по 31 марта 2024 года, срок подачи финансового отчета – до 31 декабря 2024 года. Ликвидация компании начинается в мае 2024 года, на нее распространяется требование подать финансовый отчет (срок подготовки отчета наступает 1 апреля 2024 года). Если же процесс ликвидации запускается в ноябре 2023 года, она не должна подавать финансовый отчет.

                    Какие компании не должны подавать отчет?

                    Помимо компаний, находящихся в процессе ликвидации, как рассмотрено выше, от требования подавать ежегодный отчет освобождены:

                    • компании, зарегистрированные на фондовой бирже (listed companies);
                    • компании, регулируемые законодательством о финансовых услугах, предоставляющие финансовую отчетность Комиссии по финансовым услугам БВО в соответствии с требованиями законодательства о финансовых услугах;
                    • компании, предоставляющие в Департамент внутренних доходов Британских Виргинских Островов ежегодную налоговую декларацию вместе с финансовой отчетностью.

                    Автоматическая ликвидация компании из Реестра вследствие неоплаты ежегодных государственных пошлин

                    Существенно изменились привычные сроки вычеркивания компании вследствие неоплаты ежегодной государственной пошлины за поддержание компании в хорошем состоянии.

                    Ранее компания, вычеркнутая из Реестра за неуплату госпошлины, могла быть восстановлена в течение 7 лет и лишь затем приобретала статус автоматически ликвидированной. В соответствии с изменениями в Законе, вступившими в силу с первого января 2023 года, в случае, если компания не оплачивает ежегодное продление в установленный срок (с учетом штрафов), Регистратор направляет уведомление о грядущем вычеркивании компании из Реестра.

                    Если до истечения указанного в уведомлении срока компания не устраняет нарушения, Регистратор публикует в официальной газете уведомление о вычеркивании компании. При этом дата публикации такого уведомления является датой ликвидации компании в автоматическом порядке.

                    Пример: компания, зарегистрированная в первом полугодии, не оплатившая ежегодное продление в установленные сроки, вычеркивается из Реестра 1 ноября 2023 года. Соответствующее уведомление о вычеркивании компании было опубликовано в официальной газете 10 ноября 2023 года. Следовательно, 10 ноября 2023 года считается датой автоматической ликвидации компании.

                    Можно ли восстановить компанию, ликвидированную в автоматическом порядке?

                    Компания, вычеркнутая из Реестра и автоматически ликвидированная, по-прежнему может быть восстановлена в Реестре, однако срок для восстановления сокращен до 5 лет. Восстановление компании возможно как во внесудебном порядке через Регистратора, так и через Суд.

                    Компания может быть восстановлена через регистрирующий орган при условии направления соответствующего заявления в утвержденной форме и при соблюдении следующих условий:

                    1) на дату вычеркивания и ликвидации компания была действующей;

                    2) лицо, имеющее соответствующую лицензию, выразило согласие выступать в качестве регистрационного агента компании;

                    3) регистрационный агент сделал заявление в установленной форме о том, что записи компании были обновлены согласно требованиям Закона о коммерческих компаниях;

                    4) если вследствие вычеркивания и ликвидации компании имущество компании, оставшееся без владельца, перешло в собственность Короны, Финансовый секретарь БВО:

                    • сообщил в регистрирующий орган о согласии Короны на восстановление компании в Реестре; или
                    • в течение 7 дней с момента получения запроса на выдачу согласия Короны на восстановление компании в Реестре не ответил на этот запрос путем выдачи согласия Короны или отказа.

                    5) Компания оплатила пошлину за восстановление и все подлежащие оплате суммы (включая ежегодную государственную пошлину за поддержание компании в хорошем состоянии за все минувшие периоды – со штрафами, где это применимо);

                    6) Регистратор считает восстановление компании в Реестре справедливым и обоснованным.

                    Можно ли восстановить компанию, если она не вела коммерческую деятельность на момент автоматической ликвидации?

                    Да. Если на дату вычеркивания и ликвидации компания не вела коммерческую деятельность и не была действующей (также в ряде других случаев, к примеру, если компания была ликвидирована в добровольном порядке в рамках Закона о коммерческих компаниях или в соответствии с Законом о несостоятельности (банкротстве)), компания может быть восстановлена в судебном порядке.

                    Если речь идет о восстановлении вычеркнутой и автоматически ликвидированной компании через Суд, компания дополнительно к пошлине за восстановление и приведение в хорошее состояние должна оплатить штраф в размере 5 000 USD. Но следует отметить, что штраф применяется, если заявление на восстановление подает кредитор, бывший директор, бывший акционер или бывший ликвидатор компании – в ином случае этот штраф уплате не подлежит.

                    Доступность сведений о директоре компании на БВО

                    Информация о текущих директорах компаний, зарегистрированных на БВО, доступна для пользователей онлайн-системы Комиссии по финансовым услугам Британских Виргинских Островов, причем частично.

                    Имя и фамилию текущего директора БВО компании можно получить через систему Virtual Integrated Registry Regulatory General Information Network (VIRRGIN), однако персональные данные директора, равно как информация о предыдущих директорах компании, не раскрываются.

                    Еще в марте 2023 года были приняты очередные изменения BVI BUSINESS COMPANIES (AMENDMENT) ACT, 2023 (No. 20 of 2023).

                    Компания должна хранить по адресу регистрационного агента информацию о бенефициарном владельце компании. В случае смены бенефициарного владельца или изменения информации о доле бенефициарного владельца, компания должна в течение 15 дней со дня соответствующего изменения предоставить своему регистрационному агенту сопутствующую информацию.

                    Приведенный обзор касается только наиболее интересных, на наш взгляд, моментов и не является всеобъемлющим. Видится, что Британские Виргинские Острова и далее будут модернизировать свое законодательство, в том числе для следования международным стандартам.
                    #Британские Виргинские Острова#Изменения Законодательства#Материал редакции
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                    Елена Фадеева (подробнее)
                    Автор статьи
                    +7 495 234 38 33
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                    Елена Фадеева (подробнее)
                    Автор статьи
                    +7 495 234 38 33
                    Задать вопрос
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