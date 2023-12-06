Абу-Даби и RAK будут соперничать с Дубаем в качестве главных инвестиционных направлений ОАЭ в сфере недвижимости в 2024 году

Новое исследование рынка прогнозирует возврат инвестиций до 50% для некоторых проектов на новых и популярных островах Абу-Даби в течение следующих 3 лет, что сделает их одними из самых востребованных рынков жилой недвижимости в следующем году.

Столица Абу-Даби и развивающийся туристический и игровой центр Рас-эль-Хайма (RAK), по прогнозам, станут ведущими направлениями для инвестиций в недвижимость в ОАЭ в 2024 году, наряду с неизменно устойчивым Дубаем, что обещает значительный рост в следующем году, показало новое исследование рынка.

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По прогнозам, остров Яс, остров Аль-Рим и остров Саадият войдут в тройку лидеров по стоимости сделок в Абу-Даби, а районы вокруг первого в ОАЭ казино в RAK, как ожидается, принесут инвесторам наибольший доход в следующем году, говорится в исследовании, проведенном на основе искусственного интеллекта дубайской компанией Realiste, специализирующейся на глобальных проектах.