Мальта опубликовала правила новых обязательств по отчетности для поставщиков платежных услуг

Мальта опубликовала в Официальном вестнике официальное уведомление № 272 от 2023 года, в котором содержатся Положения о налоге на добавленную стоимость (обязанности по предоставлению отчетности для поставщиков платежных услуг) 2023 года.

Эти правила заменяют статью 1 Директивы Совета (ЕС) 2020/284 от 18 февраля 2020 года для внедрения новых обязательств по отчетности для поставщиков платежных услуг с 1 января 2024 года.

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Цель правил состоит в том, чтобы потребовать от поставщиков платежных услуг хранить достаточно подробную информацию о получателях платежей и платежах, связанных с предоставляемыми ими платежными услугами, и предоставлять такую информацию Комиссару по доходам, чтобы компетентные органы государств-членов ЕС могли проводить контроль за поставками товаров и услуг, предположительно происходящими в государстве-члене, для достижения цели борьбы с мошенничеством с НДС.

Постановления устанавливают, среди прочего, объем требований о хранении информации, требования к регистрации для поставщиков платежных услуг, требования к предоставлению информации и штрафы за несоблюдение требований.