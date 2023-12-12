Гонконг опубликовал новый законопроект об улучшении льготного налогового режима при лизинге самолетов

Гонконг объявил в бюджете на 2023/24 год, что он усилит льготный налоговый режим, чтобы сделать Гонконг более привлекательным для лизинга самолетов в регионе.
В настоящее время льготный налоговый режим по лизингу самолетов в Гонконге позволяет облагать налогом прибыль соответствующих арендодателей самолетов и соответствующих менеджеров по лизингу самолетов по льготной налоговой ставке в размере 8,25%, а также предусматривает льготу по налоговой базе в размере 20% вместо налоговой скидки на амортизацию.
Законопроект, опубликованный 17 ноября, включает следующие ключевые предложения:
Расширенные меры будут действовать в отношении финансовых лет, заканчивающихся 1 апреля 2023 года или после этой даты, и, таким образом, будут иметь обратную силу для некоторых налогоплательщиков после принятия законопроекта.
По материалам ey.com
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