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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Гонконг опубликовал новый законопроект об улучшении льготного налогового режима при лизинге самолетов

Гонконг объявил в бюджете на 2023/24 год, что он усилит льготный налоговый режим, чтобы сделать Гонконг более привлекательным для лизинга самолетов в регионе.

Ксения Шилкина
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В настоящее время льготный налоговый режим по лизингу самолетов в Гонконге позволяет облагать налогом прибыль соответствующих арендодателей самолетов и соответствующих менеджеров по лизингу самолетов по льготной налоговой ставке в размере 8,25%, а также предусматривает льготу по налоговой базе в размере 20% вместо налоговой скидки на амортизацию.

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Законопроект, опубликованный 17 ноября, включает следующие ключевые предложения:

  • Вместо существующей льготы по налоговой базе в размере 20% отвечающим критериям арендодателям самолетов будет предоставлен единовременный 100% вычет из стоимости приобретения самолета в год приобретения, если указанные условия будут соблюдены, начиная с 2023 года оценки.
  • Определение соответствующей аренды будет расширено и будет охватывать аренду без обслуживания на срок менее одного года, аренду с обслуживанием и финансовую аренду воздушного судна. Соответствующая деятельность по лизингу воздушных судов также будет включать в себя лизинг эксплуатантам, не связанным с самолетами, например, частным компаниям, государственным организациям или частным лицам.
  • Вычет будет разрешен для процентов, подлежащих выплате зарубежным партнерам для финансирования приобретения самолетов, при условии соблюдения положений о борьбе со злоупотреблениями.
  • Для соответствия требованиям Организации экономического сотрудничества и развития будет введен конкретный порог существенной деятельности.

Расширенные меры будут действовать в отношении финансовых лет, заканчивающихся 1 апреля 2023 года или после этой даты, и, таким образом, будут иметь обратную силу для некоторых налогоплательщиков после принятия законопроекта.

По материалам ey.com

#Гонконг#лизинг#налоговые льготы
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Гонконг#лизинг#налоговые льготы