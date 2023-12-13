Департамент экономики и туризма Дубая запускает инициативу «Единая дубайская лицензия»

Департамент экономики и туризма Дубая (Department of Economy and Tourism, DET) в сотрудничестве с Советом свободных зон Дубая (Dubai Free Zones Council) объявил о запуске Единой дубайской лицензии (Dubai Unified Licence, DUL) - уникального коммерческого идентификатора, предоставляемого всем предприятиям в Дубае с целью упрощения различных бизнес-процессов.

Выдаваемая существующим и вновь созданным в Дубае предприятиям, работающим либо с основной лицензией, либо с лицензией свободной зоны, инициатива DUL вводит единый цифровой реестр, который объединяет все экономические учреждения Дубая и его свободных зон в единую платформу для управления, сбора и обмена данными, служащую надежным единым цифровым источником информации.

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Эта инициатива направлена на стандартизацию и рационализацию бизнес-процессов Дубая в соответствии с лучшими мировыми практиками, обеспечивая постоянное ведение в реестре самых актуальных записей о компаниях, включая данные о лицензиях и сведения о них.

Упрощая процедуры создания и ведения бизнеса в Дубае, Единая дубайская лицензия повысит эффективность и сократит время, необходимое компаниям для создания и управления своей деятельностью. Такой упрощенный процесс поспособствует повышению конкурентоспособности Дубая как места, благоприятного для ведения бизнеса.

Кроме того, единая цифровая платформа обеспечит большую прозрачность и легкость доступа к информации, связанной с бизнесом, что еще больше повысит привлекательность Дубая как динамичного и надежного инвестиционного направления. Все эти возможности в совокупности укрепят позиции Дубая на мировой экономической арене, идеально согласуясь с его стремлением войти в тройку лучших городов мира для бизнеса и инвестиций.

В рамках этой инициативы предприятия будут проходить тщательную валидацию, проверку и отбор соответствующими органами для получения своего уникального цифрового идентификатора.

Единая дубайская лицензия облегчит доступ к информации о компаниях для государственных органов, поставщиков услуг и общественности. Предприятиям будет присвоен номер лицензии, характерный для материковой части страны или свободной зоны, где они зарегистрированы, что повысит эффективность, прозрачность и подотчетность. Благодаря наличию цифрового хранилища и возможности получения согласия DUL обеспечит мгновенный обмен данными между государственными органами, частным сектором и поставщиками услуг. Кроме того, DUL укрепит рамки соблюдения требований, изложенных в национальной стратегии AML, обеспечивая целостность экономики ОАЭ и мировой финансовой системы.

Единая дубайская лицензия обладает рядом ключевых особенностей и преимуществ для пользователей. Она предоставляет доступ к проверенным данным DUL, размещенным в цифровом хранилище, что упрощает процессы проверки бизнеса при различных взаимодействиях. Выдача сертификатов об отсутствии возражений (No Objection Certificates, NOC) и разрешений на ведение хозяйственной деятельности упрощается благодаря единому и упорядоченному процессу. Кроме того, DUL предлагает унифицированную и проверенную информацию о существующих предприятиях, что является преимуществом для потенциальных владельцев, желающих получить подробную информацию о работе бизнеса в эмирате. В перспективе DUL призвана облегчить банкам открытие счетов для дубайских компаний с большей легкостью и эффективностью.

Предприятия могут использовать уникальный QR-код DUL на своих объектах, веб-сайтах и аккаунтах в социальных сетях вместо традиционных сертификатов торговой лицензии. Этот QR-код позволяет государственным структурам, поставщикам услуг, поставщикам и клиентам сканировать и получать информацию о компании. На текущем этапе существующие предприятия и коммерческие учреждения в Дубае, в том числе в свободных зонах, получат свой уникальный номер Единой дубайской лицензии и соответствующие QR-коды после завершения процесса обновления данных.

Дубайская корпорация по выдаче бизнес-лицензий Департамента экономики и туризма Дубая будет осуществлять контроль за работой, управлением, развитием и надзором за системой DUL. А Совет свободных зон Дубая будет координировать работу с каждой свободной зоной, чтобы регулярно связываться с владельцами лицензий для сбора обновленных данных о лицензиях и контактной информации.