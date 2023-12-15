Евросоюз хочет пересмотреть правила отмывания денег после многочисленных скандалов

Участники переговоров в ЕС приближаются к заключению сделки по новым знаковым законам о борьбе с отмыванием денег, которые могут ввести среди прочего запрет на крупные наличные платежи и гражданство за инвестиции.

Впервые в истории правила ЕС по борьбе с отмыванием денег будут изложены в нормативном акте, непосредственно касающемся всех 27 стран - членов, в надежде сделать их более простыми в соблюдении и более эффективными в борьбе с трансграничными потоками.

Все услуги по этой теме:

Участники переговоров, похоже, уже договорились распространить действие закона на торговцев произведениями искусства, подразумевая, что они должны будут проводить проверку личности своих клиентов по банковскому образцу. Новые правила могут затронуть широкий круг посредников, торгующих дорогостоящими культурными ценностями, включая археологические предметы, манускрипты и музыкальные инструменты.

Законодатели также намерены запретить использование наличных денег при крупных сделках, чтобы люди не могли покупать ценные товары, такие как недвижимость, с помощью пачки банкнот. Возникли разногласия по поводу того, следует ли установить порог в 10 000 EUR или ниже, а некоторые законодатели обеспокоены тем, что обязательное осуществление цифровых платежей вызывает опасения по поводу конфиденциальности, доступа и кибербезопасности.

Планируемое новое агентство ЕС по борьбе с отмыванием денег будет осуществлять надзор за контролем грязных денег в 40 крупных банках, но пока не удалось решить, какой из девяти городов-кандидатов получит эту должность.

Европарламенту также необходимо убедить Совет запретить «гражданство за инвестиции», которое дает паспорт любому, кто располагает нужным количеством средств. Законодатели «правы в том, что этот сектор необходимо регулировать», - говорит представитель Transparency International Роланд Папп, отметив, что так называемые ««золотые визы» подвержены отмыванию денег и коррупции».

Роланд Папп, который является старшим специалистом по политике в области незаконных финансовых потоков в группе давления, говорит, что борьба с грязными деньгами также требует пролить свет на истинное владение компаниями, трастами и другими экзотическими юридическими структурами.

Эта задача была поставлена под сомнение тем, что Папп назвал «катастрофическим» решением, вынесенным в прошлом году Высшим судом ЕС. В решении, принятом в ноябре 2022 года, судьи заявили, что публикация информации о корпоративной собственности может подвергнуть сверхбогатых людей риску мошенничества или похищения.

Теперь участникам переговоров необходимо решить, как сделать эти данные доступными для тех, кто имеет законный интерес в отслеживании грязных денег, например, для журналистов и групп влияния гражданского общества. Скорее всего, это произойдет в рамках параллельных переговоров по новой Директиве по борьбе с отмыванием денег - отдельному правовому документу, предоставляющему национальным правительствам большую гибкость.

«Речь идет не только о борьбе с отмыванием денег», - сказал Папп, добавив: «Данные о бенефициарной собственности могут также помочь в борьбе с налоговым мошенничеством, организованной преступностью. Есть много, много областей, где эта информация является частью головоломки».