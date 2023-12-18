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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Британские заморские территории объявили, что реестры бенефициаров не будут доступны для общественности

Заморские территории Гернси, остров Мэн и Джерси совместно объявили о том, что они отказываются от своих предыдущих обязательств по предоставлению публичного доступа к реестрам бенефициарной собственности компаний.

Ольга Кутяева
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Это решение последовало за аналогичным заявлением Британских Виргинских островов, сделанным 8 декабря и основаного на решении Суда Европейского союза (CJEU), принятом в ноябре 2022 года. CJEU заявил, что неограниченный публичный доступ к таким реестрам представляет собой несоразмерную угрозу частной жизни и должен быть ограничен только теми, кто имеет «законный интерес» в этой информации. Это решение (WM & Sovim SA v Luxembourg Business Register, 2022 EUR-Lex - 62020CJ0037) привело к тому, что государства-члены ЕС теперь обязаны предоставлять доступ к своим реестрам бенефициаров только правоохранительным органам, учреждениям финансовых служб и другим лицам, имеющим такой законный интерес. Степень предоставления доступа по последнему из этих оснований варьируется в разных странах ЕС и в настоящее время рассматривается Европейской комиссией и государствами-членами.

Заявления заморских территорий и БВО заменяют обязательства, которые они взяли на себя в 2019 году, обязавшись ввести публичные реестры информации о бенефициарах, когда это станет мировым стандартом.

Тем не менее, они обязались работать над расширением доступа к своим реестрам «с учетом соответствующих изменений в ЕС и передовой международной практики». До конца 2024 года они предоставят доступ «обязанным организациям» - предприятиям, которые должны проводить проверку клиентов в соответствии с законодательством о борьбе с отмыванием денег (AML). Будут предусмотрены «соответствующие меры предосторожности для эффективного управления любым вмешательством в права частной жизни».

Они также «разработают и предоставят доступ к законным интересантам в сжатые сроки». Определение законного интереса разрабатывается с учетом передовой международной практики, включая окончательную доработку Шестой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег, которая ожидается в начале 2024 года. Итоговые предложения будут вынесены на рассмотрение парламентов заморских территорий не позднее четвертого квартала 2024 года и будут реализованы в «разумные» сроки.

Аналогичная политика заложена в законопроект Каймановых островов о прозрачности бенефициарной собственности 2023 года, принятый парламентом 23 ноября 2023 года. Закон содержит положение, позволяющее кабинету министров юрисдикции принимать нормативные акты, обеспечивающие ограниченный доступ общественности к определенной информации о бенефициарах.

По материалам STEP

#Гернси#Джерси#Остров Мэн#реестр бенефициаров
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Автор статьи
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Гернси#Джерси#Остров Мэн#реестр бенефициаров