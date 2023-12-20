Открытие банковских счетов в банках Бахрейна Материал редакции

В последние годы неуклонно растет интерес к открытию компании в Бахрейне для расширения бизнеса в странах Персидского залива. Это неудивительно, так как местная налоговая система крайне привлекательна: в Бахрейне отсутствуют налог на прибыль, налог на прирост капитала, налог на имущество и налог у источника выплаты. Правительство Бахрейна активно содействует привлечению иностранных инвестиций. Так, в стране допускается до 100% иностранного участия в компании, а прибыль такой компании может быть свободно репатриирована за границу. Все это делает Бахрейн достойной альтернативой ОАЭ для регистрации компаний под некоторые виды проектов.

Одним из преимуществ Бахрейна, безусловно, является его обширный банковский сектор, представленный как местными банками, так и дочерними подразделениями иностранных банков. Банкам Бахрейна свойственна гибкость в контексте предоставляемых услуг: они предлагают своим клиентам услуги как исламского, так и традиционного банкинга. В отличие от многих банков Персидского залива банки Бахрейна открывают счета в евро и готовы осуществлять платежи в евро.

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Преимущества открытия счета в банке Бахрейна

Бахрейн — один из крупнейших финансовых центров в мире; Банковский сектор с более чем столетней историей; Открытие счета в востребованных валютах; Низкие требования к минимальным остаткам по счету (в сравнении с банками ОАЭ); Большая лояльность к россиянам в структуре компаний, чем у банков ОАЭ; Возможность платежей по всему миру (в том числе, платежей с российскими неподсанкционными банками); Англоговорящий менеджмент банков и интернет-банкинг на английском языке.

Корпоративные счета в банках Бахрейна

Могу ли я открыть счет для своей иностранной компании в банке Бахрейна?

Банки Бахрейна обычно открывают счета только для компаний, зарегистрированных в Бахрейне. Однако открыть счет на иностранную компанию все же можно при условии регистрации в Бахрейне ее филиала.

Для открытия счета в местном банке недостаточно просто зарегистрировать компанию. Директор и участники компании должны быть готовы подтвердить банку, что они постоянно проживают в Бахрейне.

Банки Бахрейна, как и банки ОАЭ, заинтересованы в подтверждении намерения вести деятельность в Бахрейне, что предполагает постоянное пребывание директора и участников компании в стране.

Директор и участники компании должны быть обладателями местного ВНЖ (резидентская виза и местная ID карта), а также иметь возможность подтвердить адрес проживания в Бахрейне.

Директорам и участникам очень важно заранее получить резидентскую визу в Бахрейн и местную ID карту, чтобы не возникло затруднений при открытии на компанию банковского счета.

Если участники компании и директор постоянно не проживают в Бахрейне, им нужно запланировать визит в страну для встречи с менеджерами банка (не менее одной недели).

Как выглядит процедура открытия счета для компании в Бахрейне?

Процедура открытия счета будет выглядеть следующим образом:

Документы нужно принести в отделение банка или подгрузить через банковское приложение; Изучение пакета документов комплаенсом банка (возможны дозапросы документов или вопросы, на которые нужно будет оперативно отвечать);

После ознакомления с документами менеджер назначает очное собеседование;

Посещение банка для общения с менеджером и подписания банковских форм;

Для компании открывается банковский счет.



Комплаенс банка, в среднем, рассматривает документы от трех дней до одной недели. После одобрения заявки зачастую нужно посетить банк в течение нескольких дней (иначе заявка будет автоматически аннулирована), поэтому мы рекомендуем закладывать на пребывание в Бахрейне для открытия счета не менее одной недели.

Средний срок открытия банковского счета для компании в Бахрейне составляет от 1 до 2 недель.

Стандартный перечень документов для открытия корпоративного счета в Бахрейне

A. Корпоративные документы:

Свидетельство о регистрации (Company Registration);

Устав и Учредительный договор (Memorandum and Articles of Association);



Резолюция об открытии счета с указанием подписанта по счету.



B. Документы, характеризующие деятельность компании:

Договор аренды офиса;

Бизнес-план;

Подтверждение деятельности компании (копии контрактов с контрагентами);



Cash flow chart и т.п.



C. Комплаенс-документы на директоров и акционеров:

Документ, подтверждающий личность (паспорт, Bahrain ID);

Документ, подтверждающий адрес проживания в Бахрейне;



Выписки по личным счетам участников за последние 6 месяцев.



D. Заполненные анкеты по форме банка на компанию и участников.

Также для открытия счета обычно необходим местный номер мобильного телефона.

Личные счета в банках Бахрейна

Могу ли я открыть счет для себя в банке Бахрейна?

Да, если Вы постоянно проживаете в Бахрейне. Банки Бахрейна, как правило, не открывают счета для нерезидентов страны. Иными словами, вы можете открыть счет в местном банке, если у вас есть ВНЖ и местная ID карта (Bahrain ID).

В Бахрейне существует несколько типов виз, позволяющих их обладателям постоянно проживать на территории Бахрейна (ВНЖ). Наиболее популярными путями получения ВНЖ в Бахрейне являются:

рабочая виза (через трудоустройство в местной компании) виза инвестора (через учреждение местной компании) «золотая» виза (виза за инвестиции)

После получения ВНЖ на одном из оснований иностранцу выдается Bahrain ID на срок от 1 до 2 лет, который позволят открывать личные счета в банках Бахрейна.

Как открыть личный счет в банке Бахрейна?

Для открытия личного счета в Бахрейне нужно посетить отделение банка с документами для подписания банковских форм. Некоторые банки просят предварительно подать документы через приложение. В таком случае банк рассмотрит их и в течение нескольких дней направит приглашение в отделение банка по СМС и email.

Средний срок с момента подачи документов до открытия личного счета в банке Бахрейна составляет от 1 до 2 недель.

Стандартный перечень документов для открытия личного счета в Бахрейне

Документы, подтверждающие личность заявителя (паспорт с визой и Bahrain ID);

Документы, подтверждающие адрес проживания заявителя в Бахрейне, не старше 3 месяцев;



Банковские выписки за последние 6 месяцев, подтверждающие наличие у заявителя достаточных средств для размещения на счете;



Местный номер мобильного телефона.



Ответы на другие распространенные вопросы об открытии счетов в Бахрейне

Могу ли я открыть счет для себя или для моей компании дистанционно? Капиталина Офшорова, консультант

Нет, банки Бахрейна обычно не открывают счета без личного визита. Учредители компании и подписант по счету должны быть готовы приехать в Бахрейн для собеседования с банкиром. Анастасия Рогачёва, помощник юрисконсульта GSL Law & Consulting

В каких валютах банки Бахрейна открывают счета? Капиталина Офшорова, консультант

Банки открывают счета в местной валюте — бахрейнских динарах (BHD) и в наиболее востребованных валютах (например, EUR, USD, GBP, AED). Некоторые банки сначала открывают счета только в BHD, а затем расширяют перечень доступных для клиента валют после отслеживания первых транзакций по счету. Анастасия Рогачёва, помощник юрисконсульта GSL Law & Consulting

Выдают ли банки Бахрейна карты для платежей за рубежом? Капиталина Офшорова, консультант

Да, банки Бахрейна выпускают корпоративные карты и карты, привязанные к личным счетам (Visa, Mastercard). Карты работают как в Бахрейне, так и за рубежом. Анастасия Рогачёва, помощник юрисконсульта GSL Law & Consulting

Есть ли в банках Бахрейна опция интернет-банкинга? Капиталина Офшорова, консультант