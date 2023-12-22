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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Палата депутатов Люксембурга одобрила реформу инвестиционного налогового кредита

19 декабря 2023 года Палата депутатов Люксембурга одобрила законопроект 8276, который предусматривает реформу глобальной и дополнительной инвестиционной налоговой льготы.

Ксения Шилкина
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Реформа включает в себя увеличение глобальной инвестиционной налоговой льготы с 8% до 12% и отмену текущего лимита в размере 150 000 евро для кредита (в настоящее время 8% при сумме до 150 000 евро и 2% при превышении).

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Кредит в размере 12% предоставляется на инвестиции в материальные амортизируемые активы, кроме зданий, скота, месторождений полезных ископаемых, а также на приобретение программного обеспечения. Кроме того, налоговый кредит увеличивается до 14% в случае инвестиций в основной капитал, одобренных для специального режима амортизации.

Помимо повышения глобальной ставки инвестиционного налогового кредита, налоговый кредит на дополнительные инвестиции отменяется и заменяется новым налоговым кредитом на инвестиции в цифровую трансформацию или экологический и энергетический переход. Новая ставка налогового кредита составляет 18% или 6% в зависимости от того, осуществляются ли инвестиции в материальные амортизируемые активы, подпадающие под действие глобального инвестиционного налогового кредита в размере 12% (общая ставка ограничена 18%).

Это различие проводится потому, что налоговый кредит на инвестиции в цифровую трансформацию или экологический и энергетический переход предоставляется для материальных амортизируемых активов, а также операционных расходов на цифровую трансформацию или экологический и энергетический переход, в то время как глобальный инвестиционный налоговый кредит доступен только в отношении инвестиций в материальные амортизируемые активы.

Реформа инвестиционного налогового кредита применяется с 2024 налогового года.

По материалам orbitax.com

#Люксембург#налоговые льготы
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Люксембург#налоговые льготы