Изменения в льготной ипотеке

Прошлая пятница запомнилась не только повышением ключевой ставки до 16 %, а также принятым решением Правительства, которое было поручено Президентом России о внесении корректив в ряд условий льготных ипотечных программ.

Учитывая внесенные изменения, можем подытожить, что в какой-то мере льготная ипотека стала менее льготной, так как первоначальный взнос по ипотеке подняли с 20 до 30 %.

Все услуги по этой теме:

Нужна консультация онлайн? Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами. Получить

Помимо этого, для города Москвы, Санкт-Петербурга и их областей снизили в два раза максимальную сумму ипотеки, которая раньше составляла 12 миллионов до 6 миллионов рублей. Таким образом, граждане стали более ограничены в своих желаниях, то есть, придется платить больше и искать квартиру дешевле.

А вот для россиян, мечтающих о недвижимости на Дальнем Востоке есть хорошие новости! Так, по Дальневосточной и Арктической ипотеке произошли положительные изменения, а именно, предельный размер кредита увеличили с 6 миллионов до 9 млн. рублей. Едем в Магадан!