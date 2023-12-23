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Российские налоги
Полина Мостепан
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Изменения в льготной ипотеке

Прошлая пятница запомнилась не только повышением ключевой ставки до 16 %, а также принятым решением Правительства, которое было поручено Президентом России о внесении корректив в ряд условий льготных ипотечных программ.

Полина Мостепан
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Учитывая внесенные изменения, можем подытожить, что в какой-то мере льготная ипотека стала менее льготной, так как первоначальный взнос по ипотеке подняли с 20 до 30 %.

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Помимо этого, для города Москвы, Санкт-Петербурга и их областей снизили в два раза максимальную сумму ипотеки, которая раньше составляла 12 миллионов до 6 миллионов рублей. Таким образом, граждане стали более ограничены в своих желаниях, то есть, придется платить больше и искать квартиру дешевле.

А вот для россиян, мечтающих о недвижимости на Дальнем Востоке есть хорошие новости! Так, по Дальневосточной и Арктической ипотеке произошли положительные изменения, а именно, предельный размер кредита увеличили с 6 миллионов до 9 млн. рублей. Едем в Магадан!

По материалам: Деньги24

#ипотека
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#ипотека