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Полина Мостепан
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В декабре 2023 года важно отправить 2 уведомления по НДФЛ

Давно у нас не было новостей о едином налоговом счете (ЕНС) и новых требований ФНС. Так вот, исправляемся!

Полина Мостепан
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Казалось, на дворе конец 2023 года, налогоплательщикам важно готовиться к грядущим изменениям нового 2024 года, но налоговики решили изменить правило подачи последнего уведомления текущего года, поэтому будьте бдительны. В декабре организации будут обязаны подать два раза уведомление по НДФЛ и дважды перечислить налог в бюджет.

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Таким образом, первое уведомление подается, как обычно, за период с 23 ноября по 22 декабря 2023 г, а второе за остаточные дни с 23 по 31 декабря. Важно включить все суммы налога, удержанного в этот период, как например, с заработной платы, отпускных, больничных, премий, т.д. и т.п.

Помимо налога, в последнее уведомление можно включить сумму уплаченных страховых взносов, но при условии, что взносы были уплачены в декабре.

Также важно уточнить, что в случае удержания налога по разным ставкам, уведомление будет сформировано двумя раздельными блоками и суммы будут соответствовать своей ставке. Данное требование обосновано тем, что каждая ставка (13% и 15%) имеет свой КБК и для корректного распределения в будущем на ЕНС, важно соблюдать данное правило.

По материалам: ФНС

#НДФЛ#уведомление
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#НДФЛ#уведомление