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Ксения Шилкина
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ОАЭ вводят добровольную альтернативную схему выплат при прекращении службы

Министерство человеческих ресурсов и эмиратизации ОАЭ в координации с Управлением по ценным бумагам и сырьевым товарам внедрило добровольную альтернативную схему выплат при прекращении службы.

Ксения Шилкина
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Схема открыта для работодателей и сотрудников частного сектора, в том числе находящихся в свободных зонах, и является частью более широкой стратегии ОАЭ по привлечению и удержанию талантов со всего мира путем предоставления более безопасной и выгодной финансовой системы для своей иностранной рабочей силы.

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ОАЭ придерживаются традиционной схемы пособий при прекращении службы, согласно которой выплаты производятся в виде единовременных сумм по окончании трудовых договорных отношений. Недавно введенная схема сбережений учитывает потребность в сберегательном или инвестиционном компоненте и обеспечивает пенсионное обеспечение сотрудников. Схема сбережений также является частью более широкой стратегии ОАЭ по привлечению и удержанию талантливых специалистов со всего мира путем предоставления более безопасной и выгодной финансовой системы для своей иностранной рабочей силы.

Схема сбережений позволяет сотрудникам инвестировать свои выплаты при прекращении службы в признанные инвестиционные фонды, а работодателям - производить ежемесячные выплаты при прекращении службы вместо единовременной выплаты в конце срока службы сотрудников. Работодатели, решившие участвовать в сберегательной схеме, должны делать ежемесячные взносы в инвестиционный фонд, а сотрудники могут оценить сумму, которую они хотели бы внести, согласовав ее со своими конкретными потребностями и требованиями. Схема сбережений служит для защиты сотрудников от инфляции, дефолта или банкротства и предусматривает гибкую инвестиционную программу.

По материалам ey.com

#налоговые льготы#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налоговые льготы#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)