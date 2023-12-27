Последние изменения по подаче информации в Реестр бенефициаров на Сейшелах Материал редакции

Реестры бенефициаров на Сейшелах были введены достаточно давно – в 2021 г. В реестр файлировались данные о конечном собственнике компании, при этом данные находились не в публичном доступе. Оффшорное законодательство постоянно меняется, в частности, в 2023 году были приняты поправки, относящиеся к информации, которая должна отражаться в реестре. Т.к. данный вопрос является актуальным, и собственники компании часто интересуются объемом данных, которые они должны предоставлять о себе государственным органам, мы решили осветить этот момент в настоящей статье, рассказав, какие были приняты изменения и как это затронет владельцев компаний.

Предпосылки принятых изменений

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Международные стандарты, принятые Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денежных средств (ФАТФ) и Организацией по экономическому сотрудничество и развитию (ОЭСР) требуют от оффшорных юрисдикций хранить информацию о бенефициарных собственниках. Эта информация должна быть доступна компетентным государственным органам по соответствующему запросу.

Несмотря на то, что международные компании вносят существенный вклад в мировую экономику, они нередко используются их владельцами в незаконных целях, таких как отмывание денежных средств, коррупция, финансирование терроризма, уклонение от уплаты налогов и др. Поэтому данные меры предприняты, в первую очередь, в целях борьбы с любой незаконной деятельностью.

Понятие «бенефициарного собственника» было также введено с целью идентификации конечного владельца компании для борьбы с обозначенными выше проблемами.

Согласно сути законодательной инициативы, незаконное использование юридических лиц можно существенно сократить, если у государственных органов будет информация о собственниках компании, источниках происхождения их средств и другие данные, которые помогут установить связь с владельцем и привлечь к ответственности в случае выявления незаконной деятельности.

Кто такой бенефициарный собственник?

Согласно ст. 3 Закона о бенефициарах термин «бенефициарный собственник» означает одно или несколько физических лиц, которые могут осуществлять контроль над компанией или которые могут оказывать влияние на совершение сделок.

Раздел 3 BO regulations дает более развернутое определение «бенефициарному собственнику». Им является лицо, которое

Имеет контрольный пакет акций в компании. Имеет иной вид контроля над компанией.

Если лиц из п.п. 1 и 2 идентифицировать не удается, то в качестве бенефициара признается лицо, занимающее должность старшего управляющего.



Важно отметить, что с точки зрения закона бенефициаром может быть только физическое лицо, при этом владение может осуществляться как напрямую, так и не напрямую, т.е. через номинального акционера.

Какой режим реестра существовал ранее и какая информация туда файлировалась?

Ранее на Сейшелах у реестра бенефициаров был достаточно простой режим. Во-первых, он не был публичным, т.е. содержащаяся в нем информация не была доступной третьим лицам (как, например, в UK, где реестр является открытым). Во-вторых, сам объем предоставляемой информации был меньше.

Ранее в реестре по собственнику компании указывались следующие данные:

ФИО, дата рождения, национальность, адрес проживания; Дата, когда лицо стало собственником компании;

Процент владения, количество принадлежащих акций;

Если владение осуществляется не напрямую, то информация о номинале.



Какие изменения в реестре бенефициаров произошли с принятием нового закона?

Принятые изменения были введены постановлениями: BO (Amendment) Regulations 2023 и BO (Amendment) Bill от декабря 2022. Для упрощения работы как государственных органов, так и регистрационных агентов, были выпущены Guidelines, т.е. руководящие положения, которые разъясняют нормы закона и помогают применять их на практике.

Самые существенные аспекты принятых изменений заключаются в следующем:

1) По каждому бенефициару в реестр обязательно должен быть зафайлирован NIN, т.е. national identification number, и TIN, т.е. tax identification number.

В качестве NIN чаще всего используется номер заграничного или внутреннего паспорта, ID карты, в редких случаях – водительское удостоверение. Иными словами, это любой документ с номером, который может использоваться как удостоверение личности. В качестве TIN используется налоговый номер, например, ИНН, или любой другой номер, который идентифицирует физическое лицо как налогоплательщика. В некоторых странах налоговые номера в принципе отсутствуют, вместо них используется, например, номер ID карты – все зависит от конкретной страны.

Важно отметить, что документ, удостоверяющий личность, обязан храниться в файлах рег. агента в соответствии с нормами AML законодательства. В отношении налогового номера такой обязанности нет, поэтому достаточно просто предоставить сам номер.

2) Аналогичные данные указываются в том случае, если владение компанией осуществляется через номинала – его NIN и TIN также обязательно файлируются в реестр.

Данные меры были приняты для того, чтобы у государственных органов было больше данных о владельцах компаний.

Ниже приводим официально утвержденные декларации, которые подписываются владельцами компаний для подтверждения своих данных, а также формы реестров по новому образцу. Данные формы были официально утверждены в Guidelines.

Декларация при прямом владении

Декларация при опосредованном владении

Реестр бенефициаров при прямом владении

Реестр бенефициаров при опосредованном владении