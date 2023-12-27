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Виктория Щеглова
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Последние изменения по подаче информации в Реестр бенефициаров на СейшелахМатериал редакции

Реестры бенефициаров на Сейшелах были введены достаточно давно – в 2021 г. В реестр файлировались данные о конечном собственнике компании, при этом данные находились не в публичном доступе. Оффшорное законодательство постоянно меняется, в частности, в 2023 году были приняты поправки, относящиеся к информации, которая должна отражаться в реестре. Т.к. данный вопрос является актуальным, и собственники компании часто интересуются объемом данных, которые они должны предоставлять о себе государственным органам, мы решили осветить этот момент в настоящей статье, рассказав, какие были приняты изменения и как это затронет владельцев компаний.

Виктория Щеглова

Содержание

  1. Предпосылки принятых изменений
    1. Кто такой бенефициарный собственник?
      1. Какой режим реестра существовал ранее и какая информация туда файлировалась?
        1. Какие изменения в реестре бенефициаров произошли с принятием нового закона?
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          Предпосылки принятых изменений

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          Международные стандарты, принятые Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денежных средств (ФАТФ) и Организацией по экономическому сотрудничество и развитию (ОЭСР) требуют от оффшорных юрисдикций хранить информацию о бенефициарных собственниках. Эта информация должна быть доступна компетентным государственным органам по соответствующему запросу.

          Несмотря на то, что международные компании вносят существенный вклад в мировую экономику, они нередко используются их владельцами в незаконных целях, таких как отмывание денежных средств, коррупция, финансирование терроризма, уклонение от уплаты налогов и др. Поэтому данные меры предприняты, в первую очередь, в целях борьбы с любой незаконной деятельностью.

          Понятие «бенефициарного собственника» было также введено с целью идентификации конечного владельца компании для борьбы с обозначенными выше проблемами.

          Согласно сути законодательной инициативы, незаконное использование юридических лиц можно существенно сократить, если у государственных органов будет информация о собственниках компании, источниках происхождения их средств и другие данные, которые помогут установить связь с владельцем и привлечь к ответственности в случае выявления незаконной деятельности.

          Кто такой бенефициарный собственник?

          Согласно ст. 3 Закона о бенефициарах термин «бенефициарный собственник» означает одно или несколько физических лиц, которые могут осуществлять контроль над компанией или которые могут оказывать влияние на совершение сделок.

          Раздел 3 BO regulations дает более развернутое определение «бенефициарному собственнику». Им является лицо, которое

          1. Имеет контрольный пакет акций в компании.
          2. Имеет иной вид контроля над компанией.
          3. Если лиц из п.п. 1 и 2 идентифицировать не удается, то в качестве бенефициара признается лицо, занимающее должность старшего управляющего.
          Важно отметить, что с точки зрения закона бенефициаром может быть только физическое лицо, при этом владение может осуществляться как напрямую, так и не напрямую, т.е. через номинального акционера.

          Какой режим реестра существовал ранее и какая информация туда файлировалась?

          Ранее на Сейшелах у реестра бенефициаров был достаточно простой режим. Во-первых, он не был публичным, т.е. содержащаяся в нем информация не была доступной третьим лицам (как, например, в UK, где реестр является открытым). Во-вторых, сам объем предоставляемой информации был меньше.

          Ранее в реестре по собственнику компании указывались следующие данные:

          1. ФИО, дата рождения, национальность, адрес проживания;
          2. Дата, когда лицо стало собственником компании;
          3. Процент владения, количество принадлежащих акций;
          4. Если владение осуществляется не напрямую, то информация о номинале.

          Какие изменения в реестре бенефициаров произошли с принятием нового закона?

          Принятые изменения были введены постановлениями: BO (Amendment) Regulations 2023 и BO (Amendment) Bill от декабря 2022. Для упрощения работы как государственных органов, так и регистрационных агентов, были выпущены Guidelines, т.е. руководящие положения, которые разъясняют нормы закона и помогают применять их на практике.

          Самые существенные аспекты принятых изменений заключаются в следующем:

          1) По каждому бенефициару в реестр обязательно должен быть зафайлирован NIN, т.е. national identification number, и TIN, т.е. tax identification number.

          В качестве NIN чаще всего используется номер заграничного или внутреннего паспорта, ID карты, в редких случаях – водительское удостоверение. Иными словами, это любой документ с номером, который может использоваться как удостоверение личности. В качестве TIN используется налоговый номер, например, ИНН, или любой другой номер, который идентифицирует физическое лицо как налогоплательщика. В некоторых странах налоговые номера в принципе отсутствуют, вместо них используется, например, номер ID карты – все зависит от конкретной страны.

          Важно отметить, что документ, удостоверяющий личность, обязан храниться в файлах рег. агента в соответствии с нормами AML законодательства. В отношении налогового номера такой обязанности нет, поэтому достаточно просто предоставить сам номер.

          2) Аналогичные данные указываются в том случае, если владение компанией осуществляется через номинала – его NIN и TIN также обязательно файлируются в реестр.

          Данные меры были приняты для того, чтобы у государственных органов было больше данных о владельцах компаний.

          Ниже приводим официально утвержденные декларации, которые подписываются владельцами компаний для подтверждения своих данных, а также формы реестров по новому образцу. Данные формы были официально утверждены в Guidelines.

          Декларация при прямом владении
          Декларация при прямом владении
          Декларация при опосредованном владении
          Декларация при опосредованном владении
          Реестр бенефициаров при прямом владении
          Реестр бенефициаров при прямом владении
          Реестр бенефициаров при опосредованном владении
          Реестр бенефициаров при опосредованном владении
          В заключении хотелось бы сказать, что принятые изменения, на наш взгляд, не усложняют процесс владения сейшельскими компаниями. Да, по всем компаниям необходимо разово переподписать комплект документов и подать новые данные, но это требует минимальной вовлеченности со стороны собственников компаний. Большинство действий осуществляется регистрационным агентом, который вносит данные в реестр на основе подписанной бенефициаром декларации.
          Виктория Щеглова Юрисконсульт GSL Law & Consulting
          отвечает Виктория Щеглова
          Юрисконсульт GSL Law & Consulting
          #Изменения Законодательства#Материал редакции#реестр бенефициаров#Сейшельские острова
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          Виктория Щеглова (подробнее)
          Автор статьи,
          Юрисконсульт GSL Law & Consulting
          +7 495 234 38 33
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          Виктория Щеглова (подробнее)
          Автор статьи,
          Юрисконсульт GSL Law & Consulting
          +7 495 234 38 33
          Задать вопрос
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