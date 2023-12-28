Федеральное налоговое управление ОАЭ выпустило Руководство по корпоративному налогу для физлиц

24 декабря Федеральное налоговое управление ОАЭ (FTA) выпустило новое руководство, в котором изложены критерии определения физических лиц, подпадающих под действие Закона о корпоративном налоге, вступившего в силу 1 июня 2023 года.

Руководство содержит исчерпывающие и упрощенные разъяснения и инструкции для физических лиц, получающих доход в ОАЭ, позволяющие им определить, облагаются ли они корпоративным налогом.

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Налоговое управление призвало всех заинтересованных физических лиц, получающих доход в ОАЭ или ведущих бизнес полностью или частично в ОАЭ, ознакомиться с новым Руководством, а также с Законом о корпоративном налоге и другими соответствующими материалами, размещенными на официальном сайте.

Руководство содержит ряд практических примеров, объясняющих, как Закон о корпоративном налоге применяется к физическим лицам, ведущим бизнес в ОАЭ, независимо от того, являются ли они резидентами или нерезидентами для целей корпоративного налога.

Физическое лицо обязано зарегистрироваться для целей корпоративного налога и получить регистрационный номер, если его общий оборот превышает 1 000 000 AED в течение календарного года, начиная с 2024 года.

Физические лица-нерезиденты облагаются корпоративным налогом в случае, если у них есть постоянное представительство в ОАЭ, а общий оборот постоянного представительства превышает 1 000 000 AED в течение календарного года, начиная с 2024 календарного года.