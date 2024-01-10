News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежное право
Ольга Кутяева
0

США приняли окончательные правила, регулирующие доступ к базе данных бенефициаров

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) начало принимать отчеты о бенефициарной собственности, поданные в соответствии с Законом о корпоративной прозрачности (Corporate Transparency Act 2021).

Ольга Кутяева
Обсудить

У существующих компаний есть один год для подачи отчета, а новые компании должны подать отчет в течение 90 дней с момента создания или регистрации в FinCEN, которая будет хранить и администрировать базу данных.

Отчитывающиеся компании должны предоставить четыре вида информации о каждом бенефициарном владельце:

  • ФИО;
  • дата рождения;
  • адрес;
  • идентификационный номер действующего водительского удостоверения США, паспорта или другого документа, выданного государственным или местным органом власти, или действующего заграничного паспорта.

В конце 2023 года FinCEN выпустил окончательные правила, определяющие права различных уполномоченных лиц на доступ к этой информации в национальной базе данных бенефициаров. Доступ к этой информации будет осуществляться поэтапно, начиная с 20 февраля. В число уполномоченных органов входят федеральные, государственные и иностранные правоохранительные органы, финансовые учреждения и регулирующие органы, занимающиеся процессом проверки клиентов, а также Казначейство США.

На первом этапе будет проведена пилотная программа для «нескольких ключевых пользователей из федеральных агентств», за которой последуют другие федеральные агентства, а затем правоохранительные органы штатов и местных органов власти. Расширенное определение позволит финансовым учреждениям получать доступ к базе данных в случае необходимости, хотя они, вероятно, будут последними организациями, получившими доступ.

Точный порядок работы базы данных остается неясным. FinCEN не планирует предоставлять массовый экспорт данных авторизованным пользователям, но рассчитывает предоставить им интерфейс прикладного программирования, чтобы они могли запрашивать данные из базы.

По материалам STEP

#реестр бенефициаров#Соединенные Штаты Америки (США)
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#реестр бенефициаров#Соединенные Штаты Америки (США)