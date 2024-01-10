США приняли окончательные правила, регулирующие доступ к базе данных бенефициаров

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) начало принимать отчеты о бенефициарной собственности, поданные в соответствии с Законом о корпоративной прозрачности (Corporate Transparency Act 2021).

У существующих компаний есть один год для подачи отчета, а новые компании должны подать отчет в течение 90 дней с момента создания или регистрации в FinCEN, которая будет хранить и администрировать базу данных.

Отчитывающиеся компании должны предоставить четыре вида информации о каждом бенефициарном владельце:

ФИО;

дата рождения;

адрес;

идентификационный номер действующего водительского удостоверения США, паспорта или другого документа, выданного государственным или местным органом власти, или действующего заграничного паспорта.

В конце 2023 года FinCEN выпустил окончательные правила, определяющие права различных уполномоченных лиц на доступ к этой информации в национальной базе данных бенефициаров. Доступ к этой информации будет осуществляться поэтапно, начиная с 20 февраля. В число уполномоченных органов входят федеральные, государственные и иностранные правоохранительные органы, финансовые учреждения и регулирующие органы, занимающиеся процессом проверки клиентов, а также Казначейство США.

На первом этапе будет проведена пилотная программа для «нескольких ключевых пользователей из федеральных агентств», за которой последуют другие федеральные агентства, а затем правоохранительные органы штатов и местных органов власти. Расширенное определение позволит финансовым учреждениям получать доступ к базе данных в случае необходимости, хотя они, вероятно, будут последними организациями, получившими доступ.

Точный порядок работы базы данных остается неясным. FinCEN не планирует предоставлять массовый экспорт данных авторизованным пользователям, но рассчитывает предоставить им интерфейс прикладного программирования, чтобы они могли запрашивать данные из базы.