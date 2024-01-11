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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Правительство Великобритании начинает консультации по расширению доступа к информации о трастах, владеющих землей

Правительство Великобритании проводит консультации по вопросу расширения доступа общественности к информации о трастах, содержащейся в Реестре иностранных компаний (ROE), с целью повышения прозрачности владения землей, когда в структуре собственности участвуют трасты.

Ольга Кутяева
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Реестр был запущен в прошлом году под руководством Companies House. Анонимные иностранные владельцы британской недвижимости должны раскрыть свою реальную личность в реестре, иначе они потеряют возможность совершать сделки с недвижимостью, такие как продажа, аренда или ипотека. В настоящее время в Реестре зарегистрировано более 30 000 иностранных компаний, и Companies House заявляет, что планирует «строго следить за соблюдением требований», чтобы прозрачность собственности сохранялась и в дальнейшем повышалась.

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Однако сторонники прозрачности считают, что использование трастов для владения землей используется не по назначению. В публичном реестре HM Land Registry не указываются данные о лицах, стоящих за юридическими владельцами, которые могут контролировать землю или извлекать из нее экономическую выгоду. Информация о трастах, хранящаяся в Реестре ROE, направляется в Companies House в расчете на то, что доступ к этим данным получат только правоохранительные органы и другие соответствующие государственные учреждения. Однако Закон об экономической преступности и корпоративной прозрачности (Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023) предоставляет правительству право издавать нормативные акты, предоставляющие доступ к трастовым данным по заявлению при обстоятельствах, которые будут подробно описаны в нормативных актах.

Предлагаются комментарии по трем возможным вариантам. Согласно одному из них, данные о бенефициарных владельцах земли, находящейся в трастах, будут публичными по умолчанию, при условии соблюдения «мер предосторожности» для предотвращения использования информации в преступных целях.

Второй вариант - сделать по умолчанию общедоступной частичную информацию о трастах, якобы для того, чтобы устранить любые «реальные или предполагаемые риски», связанные с тем, чтобы сделать всю информацию о трастах общедоступной по умолчанию. Правительство признает, что многие трасты создаются для хранения имущества детей или других лиц, не обладающих способностью самостоятельно распоряжаться им, и раскрытие личности таких бенефициаров может подвергнуть их риску.

Третий вариант - оставить правила публичного доступа к Реестру в их нынешнем виде, хотя и с некоторыми дополнительными полномочиями, введенными Законом Levelling Up and Regeneration Act 2023.

Правительство также хочет услышать комментарии о расширении прозрачности земли, находящейся во владении трастов, которые не связаны с иностранными компаниями.

Комментарии будут приниматься до 21 февраля.

По материалам STEP

#Великобритания#траст
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Великобритания#траст