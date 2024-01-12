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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Люксембург пересматривает ставки подоходного налога с населения на 2024 год

Управление прямых налогов Люксембурга (Administration des Contributions Directes) опубликовало 5 января 2023 года информационный бюллетень об изменениях подоходного налога в 2024 налоговом году.

Ксения Шилкина
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В их число входит Закон от 22 декабря 2023 года о внесении изменений в Закон о подоходном налоге, который предусматривает пересмотр групп подоходного налога с населения на 2024 налоговый год следующим образом:

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От 46 449 до 48 600 евро – 36%

От 48 600 до 50 751 евро – 38%

От 50 751 до 110 403 евро – 39%

От 110 403 до 165 600 евро – 40%

От 165 600 до 220 788 евро – 41%

Свыше 220 788 евро – 42%

По материалам orbitax.com

#Люксембург#подоходный налог (НДФЛ)
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+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Люксембург#подоходный налог (НДФЛ)