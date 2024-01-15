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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Аргентина вводит новые налоговые меры

Исполнительная власть Аргентины направила Конгрессу законопроект под названием «Закон об основах и отправных точках свободы аргентинцев» (Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, на испанском языке), который, среди прочего, включает в себя налоговые изменения.

Ксения Шилкина
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Согласно законопроекту, лица, имеющие налоговые, таможенные обязательства и обязательства по социальному обеспечению, могут подать заявку на режим регуляризации в отношении своих обязательств и нарушений, подлежащих уплате по состоянию на 30 ноября 2023 года. Заявление можно подать с даты вступления в силу постановлений, изданных Налоговой службой Аргентины. Полномочия (AFIP) вступают в силу до 150 календарных дней с этой даты включительно.

Применение режима приведет к приостановке уголовных налоговых, таможенных и социальных действий, а также заморозит уголовный срок давности.

Для налогоплательщиков, включенных в данный режим, установлены следующие льготы:

  • Оплата наличными и соблюдение этого режима в течение первых 90 дней после даты вступления в силу соответствующих правил AFIP может привести к прощению 50% компенсационных и штрафных процентов, начисленных на дату соблюдения режима.
  • Регуляризация в плане платежных средств и соблюдение режима в течение первых 90 календарных дней после даты вступления в силу соответствующего регламента может привести к прощению 30% компенсационных и штрафных процентов, начисленных на дату присоединения к режиму.
  • Регуляризация в плане платежных средств и присоединение к режиму через 91 день и более с даты вступления правил в силу может привести к прощению 10% компенсационных и штрафных процентов, начисленных с даты присоединения к режиму.

Во всех случаях будет прощено 100% наложенных штрафов.

По материалам ey.com

#Аргентина#законопроект
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Аргентина#законопроект