Аргентина вводит новые налоговые меры

Исполнительная власть Аргентины направила Конгрессу законопроект под названием «Закон об основах и отправных точках свободы аргентинцев» (Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, на испанском языке), который, среди прочего, включает в себя налоговые изменения.
Согласно законопроекту, лица, имеющие налоговые, таможенные обязательства и обязательства по социальному обеспечению, могут подать заявку на режим регуляризации в отношении своих обязательств и нарушений, подлежащих уплате по состоянию на 30 ноября 2023 года. Заявление можно подать с даты вступления в силу постановлений, изданных Налоговой службой Аргентины. Полномочия (AFIP) вступают в силу до 150 календарных дней с этой даты включительно.
Применение режима приведет к приостановке уголовных налоговых, таможенных и социальных действий, а также заморозит уголовный срок давности.
Для налогоплательщиков, включенных в данный режим, установлены следующие льготы:
Во всех случаях будет прощено 100% наложенных штрафов.
По материалам ey.com
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