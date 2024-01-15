Аргентина вводит новые налоговые меры

Исполнительная власть Аргентины направила Конгрессу законопроект под названием «Закон об основах и отправных точках свободы аргентинцев» (Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, на испанском языке), который, среди прочего, включает в себя налоговые изменения.

Согласно законопроекту, лица, имеющие налоговые, таможенные обязательства и обязательства по социальному обеспечению, могут подать заявку на режим регуляризации в отношении своих обязательств и нарушений, подлежащих уплате по состоянию на 30 ноября 2023 года. Заявление можно подать с даты вступления в силу постановлений, изданных Налоговой службой Аргентины. Полномочия (AFIP) вступают в силу до 150 календарных дней с этой даты включительно.