News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
1

Изменения по НДС в Беларуси на 2024 год

Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь опубликовало Руководство по различным налоговым изменениям на 2024 год.

Ольга Кутяева
Обсудить

Среди основных изменений НДС можно выделить следующие:

1) в отношении нетрадиционных медицинских услуг предусмотрено, что освобождение от НДС будет применяться только в том случае, если услуги оказываются по медицинским показаниям для достижения определенного терапевтического эффекта;

2) добавлено второе условие для освобождения от НДС компаний, нанимающих инвалидов, которое требует, чтобы не менее 30% сотрудников были инвалидами, а также требует, чтобы заработная плата, выплачиваемая сотрудникам-инвалидам, составляла не менее 20% от всей заработной платы, выплачиваемой в календарном квартале (то же дополнительное условие введено для соответствующего освобождения от налога на прибыль);

3) в отношении применения нулевой ставки НДС:

  • добавлена норма, позволяющая применять нулевую ставку НДС в отношении экспортных продаж соответствующих товаров при отсутствии подтверждения того, что товары были экспортированы в порядке, установленном иными актами законодательства;
  • расширен перечень услуг по передаче товаров на экспорт, в отношении которых применяется нулевая ставка НДС, за счет включения в него каботажных автомобильных перевозок товаров в соответствии с российско-белорусским соглашением о международном автомобильном сообщении; и
  • в целях применения нулевой ставки НДС в отношении ремонта воздушных судов, осуществляемого по заказам иностранных организаций, находящихся под санкциями, через специального экспортера, внесены дополнения, предусматривающие основания для применения нулевой ставки НДС в отношении ремонта, модернизации, переоборудования, технического обслуживания воздушных судов и их компонентов (включая проверку и обнаружение дефектов), выполняемых для иностранных организаций по соответствующим договорам с белорусскими организациями, организующими выполнение таких работ (оказание таких услуг);

4) организациям, реализующим инвестиционные проекты с государственной поддержкой, предоставлено право на вычет сумм НДС при получении бюджетных трансфертов на возмещение части капитальных затрат по таким инвестиционным проектам;

5) уточняется, что Беларусь не будет признаваться местом электронной (интернет-) дистанционной продажи товаров в случае предоставления документов, подтверждающих доставку товаров покупателям по адресам, расположенным за пределами Беларуси, что распространяется на отношения, возникающие с 1 января 2023 года; и

6) вычет НДС в полном объеме при реализации товаров в электронной форме по адресам, расположенным за пределами Республики Беларусь, устанавливается с 1 января 2024 года.

Изменения в НДС были предусмотрены Законом № 327-З от 27 декабря 2023 года, который был опубликован в Официальном вестнике 29 декабря 2023 года.

По материалам Orbitax

#Беларусь#НДС / VAT
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Беларусь#НДС / VAT