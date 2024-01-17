Изменения по НДС в Беларуси на 2024 год

Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь опубликовало Руководство по различным налоговым изменениям на 2024 год.

Среди основных изменений НДС можно выделить следующие:

1) в отношении нетрадиционных медицинских услуг предусмотрено, что освобождение от НДС будет применяться только в том случае, если услуги оказываются по медицинским показаниям для достижения определенного терапевтического эффекта;

2) добавлено второе условие для освобождения от НДС компаний, нанимающих инвалидов, которое требует, чтобы не менее 30% сотрудников были инвалидами, а также требует, чтобы заработная плата, выплачиваемая сотрудникам-инвалидам, составляла не менее 20% от всей заработной платы, выплачиваемой в календарном квартале (то же дополнительное условие введено для соответствующего освобождения от налога на прибыль);

3) в отношении применения нулевой ставки НДС:

добавлена норма, позволяющая применять нулевую ставку НДС в отношении экспортных продаж соответствующих товаров при отсутствии подтверждения того, что товары были экспортированы в порядке, установленном иными актами законодательства;

расширен перечень услуг по передаче товаров на экспорт, в отношении которых применяется нулевая ставка НДС, за счет включения в него каботажных автомобильных перевозок товаров в соответствии с российско-белорусским соглашением о международном автомобильном сообщении; и

в целях применения нулевой ставки НДС в отношении ремонта воздушных судов, осуществляемого по заказам иностранных организаций, находящихся под санкциями, через специального экспортера, внесены дополнения, предусматривающие основания для применения нулевой ставки НДС в отношении ремонта, модернизации, переоборудования, технического обслуживания воздушных судов и их компонентов (включая проверку и обнаружение дефектов), выполняемых для иностранных организаций по соответствующим договорам с белорусскими организациями, организующими выполнение таких работ (оказание таких услуг);

4) организациям, реализующим инвестиционные проекты с государственной поддержкой, предоставлено право на вычет сумм НДС при получении бюджетных трансфертов на возмещение части капитальных затрат по таким инвестиционным проектам;

5) уточняется, что Беларусь не будет признаваться местом электронной (интернет-) дистанционной продажи товаров в случае предоставления документов, подтверждающих доставку товаров покупателям по адресам, расположенным за пределами Беларуси, что распространяется на отношения, возникающие с 1 января 2023 года; и

6) вычет НДС в полном объеме при реализации товаров в электронной форме по адресам, расположенным за пределами Республики Беларусь, устанавливается с 1 января 2024 года.

Изменения в НДС были предусмотрены Законом № 327-З от 27 декабря 2023 года, который был опубликован в Официальном вестнике 29 декабря 2023 года.