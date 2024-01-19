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Карина Каримова
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Оплата товара только после его реализации

Кассация указала на несоответствие пункта договора ГК РФ

Карина Каримова
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Общество обратилось в суд с требованием взыскать долг с контрагента. Из материалов дела следует, что между сторонами был заключён договор поставки непродовольственных товаров, который предусматривал условия оплаты товара только после его продажи получателем. При этом, ответчик, в случае не реализации товара, может отдать товар обратно, в той части, которая осталась.

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Суды нижестоящих инстанций отказали в удовлетворении иска, указав, на правомерность включённого самими сторонами, пункта договора, поскольку товар не реализован, оплатить сумму ответчик не имеет возможности.

Кассация с выводами нижестоящих инстанций не согласилась и указала следующее:

1. Во- первых, содержащийся в договоре пункт об оплате не соответствует положениям ГК РФ. ГК РФ указывает на возможность определить срок посредством указание на событие, которое неизбежно должно наступить. Последующая реализация товара таковым событием считаться не может.

2. Во- вторых, вывод судов о том, что покупатель покупал товар не в собственность, а для реализации противоречит самим пунктам договора о переходе прав на собственность, где указывается, что право собственности переходит к покупателю с момента передачи товара на складе.

3. В- третьих, выводы судов о том, что истец мог самостоятельно вернуть нереализованный товар является неверным, поскольку право вернуть товар по договору принадлежало только ответчику.

Суд кассационной инстанции решения судов отменил и направил дело на новое рассмотрение.

#Гражданский кодекс РФ (ГК РФ)#поставка#судебная практика
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Карина Каримова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Карина Каримова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Гражданский кодекс РФ (ГК РФ)#поставка#судебная практика