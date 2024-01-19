Мальта устанавливает лимит вычета дохода от трудоустройства на 2024 год

9 января 2024 года Мальта опубликовала в Официальном вестнике официальное уведомление № 1 от 2024 года, содержащее Правила вычета дохода от трудоустройства на 2024 год.

Правила предусматривают увеличение предельного уровня дохода для вычета дохода от трудоустройства с 10 535 до 11 620 евро в год за 2025 расчетный год (базис 2024/календарный год).

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В соответствии с Правилами вычета (дохода от трудоустройства), если лицо получает доход от трудоустройства (кроме дохода, полученного от занятия должности директора), не превышающий лимит, и не получает никакого другого дохода, облагаемого налогом, то такому лицу разрешено вычесть сумму, определенную путем вычета 9 100 евро из трудового дохода, если на них распространяются налоговые ставки/шкалы для одиноких или состоящих в браке лиц, подающих отдельную декларацию («единые ставки»).

Если на лицо распространяются так называемые «родительские ставки», то ему разрешено вычесть сумму, определяемую путем вычета 10 500 евро из его трудового дохода.

Мальта также опубликовала ставки подоходного налога на 2024 год, которые не изменились по сравнению с предыдущим годом. Сюда входят ставки для одиноких, семейных лиц и родителей.