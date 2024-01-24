Румыния ввела ряд налоговых изменений на 2024 год

Налоговые изменения в Румынии на 2024 год включают новые налоги с оборота, изменения ставок НДС и обязательное электронное выставление счетов-фактур.

Среди основных изменений:

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Введение минимального налога с оборота в размере 1% для компаний с годовым оборотом более 50 000 000 EUR в предыдущем году (за исключением банков и нефтегазовых компаний), который применяется, когда стандартный рассчитанный корпоративный налог меньше минимального налога с оборота, в том числе для налоговых групп, при минимальном налоге с оборота, рассчитанном по формуле 1% x (VT - Vs - I - A), где:

VT - общий оборот (выручка);

Vs - доходы, вычитаемые из общего оборота;

I - стоимость незавершенного производства основных средств, вызванного приобретением / производством активов, отраженных в бухгалтерском учете начиная с 1 января 2024 года или первого дня измененного финансового года, начинающегося в 2024 году (активы, отвечающие требованиям для этой цели, должны быть установлены приказом министерства); и

A - бухгалтерская амортизация по первоначальной стоимости активов, приобретенных / произведенных начиная с 1 января 2024 года или первого дня измененного финансового года, начинающегося в 2024 году, за исключением бухгалтерской амортизации также должны быть установлены приказом министерства).

Введение дополнительного налога (помимо корпоративного налога) на оборот банков, который включает процентный доход, дивидендный доход, доход от комиссий, прибыли (убытки) от различных финансовых активов и другие определенные доходы, который подлежит уплате по ставке 2% в 2024 и 2025 годах и 1% - с 2026 года.

Введение дополнительного налога (помимо корпоративного налога) на оборот компаний нефтегазового сектора с годовым оборотом более 50 000 000 EUR в предыдущем году, который уплачивается по ставке 0,5% от оборота по той же формуле, что и минимальный налог с оборота, 0,5% x (VT - Vs - I - A), с освобождением от налога для компаний, занимающихся деятельностью по распределению / поставке / транспортировке электроэнергии и природного газа, которая регулируется / лицензируется Национальным органом регулирования энергетики.

Введение двухставочной системы для микропредприятий, включая ставку налога в размере 1%, если годовой оборот не превышает 60 000 EUR, и ставку в размере 3%, если годовой оборот превышает 60 000 EUR или осуществляется определенная предпринимательская деятельность, включая деятельность по разработке программного обеспечения, IT-услуги, эксплуатацию средств размещения, ресторанную деятельность и некоторые другие.

Введение нового специального налога на дорогостоящие недвижимые и движимые активы по ставке 0,3% на:

жилые дома, принадлежащие физическим лицам, налогооблагаемая стоимость которых превышает 2 500 000 RON, при этом налоговая база равна сумме, превышающей 2 500 000 RON; и

легковые автомобили, принадлежащие физическим и юридическим лицам, с покупной стоимостью, превышающей 375 000 RON, с налоговой базой, равной сумме, превышающей 375 000 RON;

Увеличение ставки НДС с 5% до 9%, с 5% до 19% и с 9% до 19% для некоторых видов поставок.

Отмена освобождения от НДС для некоторых видов поставок.

Требование для всех компаний, учрежденных в Румынии, и нерезидентов, зарегистрированных для уплаты НДС в Румынии, использовать национальную электронную систему выставления счетов (RO e-Factura) в отношении облагаемых налогом поставок B2B, осуществляемых в Румынии, включая:

требование о представлении (отчетности) всех счетов-фактур, выставленных другим компаниям и государственным учреждениям, через систему RO e-Factura с 1 января 2024 года, хотя предусмотрен льготный период до 31 марта 2024 года; и

требование об использовании исключительно системы RO e-Factura для выставления счетов-фактур с 1 июля 2024 года.

Налоговые изменения вступили в силу с 1 января 2024 года.