Румыния ввела ряд налоговых изменений на 2024 год

Налоговые изменения в Румынии на 2024 год включают новые налоги с оборота, изменения ставок НДС и обязательное электронное выставление счетов-фактур.
Среди основных изменений:
Введение минимального налога с оборота в размере 1% для компаний с годовым оборотом более 50 000 000 EUR в предыдущем году (за исключением банков и нефтегазовых компаний), который применяется, когда стандартный рассчитанный корпоративный налог меньше минимального налога с оборота, в том числе для налоговых групп, при минимальном налоге с оборота, рассчитанном по формуле 1% x (VT - Vs - I - A), где:
Введение дополнительного налога (помимо корпоративного налога) на оборот банков, который включает процентный доход, дивидендный доход, доход от комиссий, прибыли (убытки) от различных финансовых активов и другие определенные доходы, который подлежит уплате по ставке 2% в 2024 и 2025 годах и 1% - с 2026 года.
Введение дополнительного налога (помимо корпоративного налога) на оборот компаний нефтегазового сектора с годовым оборотом более 50 000 000 EUR в предыдущем году, который уплачивается по ставке 0,5% от оборота по той же формуле, что и минимальный налог с оборота, 0,5% x (VT - Vs - I - A), с освобождением от налога для компаний, занимающихся деятельностью по распределению / поставке / транспортировке электроэнергии и природного газа, которая регулируется / лицензируется Национальным органом регулирования энергетики.
Введение двухставочной системы для микропредприятий, включая ставку налога в размере 1%, если годовой оборот не превышает 60 000 EUR, и ставку в размере 3%, если годовой оборот превышает 60 000 EUR или осуществляется определенная предпринимательская деятельность, включая деятельность по разработке программного обеспечения, IT-услуги, эксплуатацию средств размещения, ресторанную деятельность и некоторые другие.
Введение нового специального налога на дорогостоящие недвижимые и движимые активы по ставке 0,3% на:
Увеличение ставки НДС с 5% до 9%, с 5% до 19% и с 9% до 19% для некоторых видов поставок.
Отмена освобождения от НДС для некоторых видов поставок.
Требование для всех компаний, учрежденных в Румынии, и нерезидентов, зарегистрированных для уплаты НДС в Румынии, использовать национальную электронную систему выставления счетов (RO e-Factura) в отношении облагаемых налогом поставок B2B, осуществляемых в Румынии, включая:
Налоговые изменения вступили в силу с 1 января 2024 года.
По материалам Orbitax
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