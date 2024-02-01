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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Кипрский регистратор компаний продлевает срок подачи данных в Реестр бенефициаров

17 января 2024 года Регистратор компаний Кипра выпустил уведомление о продлении срока подачи данных о бенефициарных владельцах в Реестр бенефициарных владельцев для всех компаний и других юридических лиц.

Ольга Кутяева
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Согласно уведомлению, срок подачи данных продлен до 31 марта 2024 года.

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После этой даты к компаниям и другим юридическим лицам, не выполнившим требования, будут применены штрафные санкции.

По материалам Companies Section

#Кипр#реестр бенефициаров
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Кипр#реестр бенефициаров