News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
1

Палата представителей Бельгии одобрила обязательное электронное выставление счетов

1 февраля 2024 года Палата представителей Бельгии одобрила представленный 28 декабря 2023 года закон, вносящий поправки в Закон о налоге на добавленную стоимость, предусматривающие введение обязательного электронного выставления счетов-фактур.

Ксения Шилкина
Обсудить

Обязательные требования к выставлению электронных счетов-фактур применяются с 1 января 2026 года в отношении сделок между предприятиями B2B, которые считаются происходящими в Бельгии для целей НДС.

Требования обычно не применяются в отношении транзакций между бизнесом и правительством (B2G) и между бизнесом и потребителем (B2C). Требования распространяются на налогоплательщиков, состоящих на учете по НДС, за исключением налогоплательщиков, применяющих единую ставку (которая будет отменена с 2028 года), налогоплательщиков, осуществляющих исключительно операции, освобожденные от НДС, и налогоплательщиков-банкротов, в отношении деятельности, связанной с их процедурой банкротства.

Иностранные налогоплательщики, зарегистрированные плательщиками НДС в Бельгии, не подпадают под действие этих требований, если у них нет постоянного представительства в Бельгии.

По материалам orbitax.com

#Бельгия#счет-фактура#электронный документ
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Бельгия#счет-фактура#электронный документ