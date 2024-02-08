Палата представителей Бельгии одобрила обязательное электронное выставление счетов

1 февраля 2024 года Палата представителей Бельгии одобрила представленный 28 декабря 2023 года закон, вносящий поправки в Закон о налоге на добавленную стоимость, предусматривающие введение обязательного электронного выставления счетов-фактур.

Обязательные требования к выставлению электронных счетов-фактур применяются с 1 января 2026 года в отношении сделок между предприятиями B2B, которые считаются происходящими в Бельгии для целей НДС.

Требования обычно не применяются в отношении транзакций между бизнесом и правительством (B2G) и между бизнесом и потребителем (B2C). Требования распространяются на налогоплательщиков, состоящих на учете по НДС, за исключением налогоплательщиков, применяющих единую ставку (которая будет отменена с 2028 года), налогоплательщиков, осуществляющих исключительно операции, освобожденные от НДС, и налогоплательщиков-банкротов, в отношении деятельности, связанной с их процедурой банкротства.

Иностранные налогоплательщики, зарегистрированные плательщиками НДС в Бельгии, не подпадают под действие этих требований, если у них нет постоянного представительства в Бельгии.