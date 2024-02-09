Американских риелторов могут обязать сообщать обо всех наличных покупках, совершенных юрлицами и трастами

Правительство США предлагает новые правила, обязывающие специалистов по недвижимости сообщать обо всех юридических лицах или трастах, которые покупают любую жилую недвижимость за наличные.

Отчеты будут направляться в Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN), которое является основным органом, отвечающим за соблюдение положений Закона о банковской тайне США, направленного на борьбу с отмыванием денег (AML). По словам FinCEN, предложение касается только операций с высоким риском отмывания денег, чтобы минимизировать потенциальное бремя для бизнеса. Оно не будет распространяться на покупки, совершаемые частными лицами.

По мнению FinCEN, «нефинансируемые» или «полностью наличные» продажи жилой недвижимости, то есть покупки, совершенные без привлечения кредита, позволяют избежать проверки со стороны финансовых учреждений, которые обязаны подавать отчеты о подозрительной деятельности (SAR) в соответствии с Законом о банковской тайне. Стремясь скрыть свою личность, незаконные субъекты часто владеют жилой недвижимостью на имя юридического лица или траста. Такие виды переводов были признаны уязвимыми для отмывания денег, отмечает FinCEN.

Данное предложение является продолжением программы географических целевых ордеров на недвижимость (GTO), запущенной FinCEN 10 лет назад. Первоначально это были «временные» ордера, направленные на регионы с высокой и растущей стоимостью недвижимости, такие как Майами и Манхэттен, и ограничивались объектами, стоимость которых превышала пороговые значения в миллионы долларов. Постепенно программа была расширена, и новые правила будут распространяться на недвижимость любой стоимости, расположенную в любой точке страны. Они распространяются на любую покупку, совершенную без помощи кредита. Также необходимо будет отчитываться о передаче права собственности безвозмездно, например, в виде подарков. Исключение составляют сделки, связанные с сервитутом, произошедшие в результате развода или смерти владельца недвижимости, а также сделки по передаче имущества банкротам.

Все компании, выполняющие определенные функции по закрытию или урегулированию сделок по нефинансируемой продаже или передаче жилой недвижимости юридическому лицу или трасту, должны будут собирать и предоставлять информацию в FinCEN. Сюда входит информация о бенефициарной собственности юридического лица или траста, получающего имущество; о лицах, представляющих передающую организацию или передающий траст; о предприятии, подающем отчет; о продаваемой или передаваемой жилой недвижимости; о передающей стороне и любых произведенных платежах. Обязанность подавать отчет, как правило, распространяется на агентов по урегулированию споров, агентов по титульному страхованию, эскроу-агентов и адвокатов.

Тем не менее, лица, участвующие в сделках с недвижимостью и расчетах, по-прежнему будут освобождены от правил AML, предусмотренных Законом о банковской тайне. Лицу, сообщающему информацию, не нужно будет поддерживать программу AML, а модифицированный SAR, используемый для целей отчетности, будет известен как «отчет о недвижимости». Их необходимо будет подать в течение 30 дней после даты передачи имущества, а лицо, сообщающее информацию, должно будет хранить копию в течение 5 лет.

В предлагаемых правилах описываются обстоятельства, при которых необходимо подавать отчет; кто должен подавать отчет; какую информацию необходимо предоставить, включая информацию о бенефициарных владельцах юридических лиц и трастов; и когда необходимо предоставить отчет о сделке. Комментарии по данному предложению могут быть представлены в течение 60 дней.