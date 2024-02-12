Открытие личного счета в Сербии. Текущие возможности Материал редакции

Сербия, расположенная в юго-восточной Европе, становится все более популярным направлением для иностранных инвесторов и предпринимателей. Красивые природные пейзажи, стабильная экономика и удобная система налогообложения делают эту страну привлекательной для тех, кто ищет новые возможности. Открытие банковского счета для иностранцев – важный шаг в этом процессе. Особенно актуальным этот вопрос стал в последние 2 года после появления ряда строгих правил в банках Европы к своим иностранным заявителям.

В этой статье мы рассмотрим, какие банки в Сербии предоставляют такие услуги, какие данные требуются для открытия счета и какие последние обновления можно ожидать на практике.

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Зачем нужен личный счет в Сербии?

Многие уже столкнулись с проблемой открытия счетов в иностранных банках из-за действующих ограничений к заявителям-нерезидентам.

Банковский сектор Сербии в последние годы прошел значительные реформы и модернизацию, выравниваясь с международными стандартами предоставления банковских услуг. Эти изменения привели к стабильной и надежной финансовой среде, что делает сербские банки безопасным выбором для клиентов.

Чем может быть полезно наличие личного счета в Сербии:

Счет в стабильном европейском банке Доступ к платежам в разных валютах, включая рубли Возможно открытие счета для клиентов без ВНЖ в Сербии Положительное отношение к заявителям из России Выпуск пластиковых карт Мультивалютные карты и счета Современные опции онлайн-банков с возможностью выбора языка Англоговорящие, русскоговорящие менеджеры банка Нет требований по размещению депозитов на счету

Что нужно для открытия личного счета в Сербии?

Процедура открытия банковского счета для иностранных клиентов в Сербии может варьироваться в зависимости от банка и индивидуальных обстоятельств. Таким образом, требования могут меняться в зависимости от вашего статуса в Сербии. Например, если вы являетесь резидентом страны, процесс открытия счета может быть более простым, чем для нерезидентов. Некоторые банки могут предоставлять онлайн-заявки, что упрощает процесс открытия счета.

Однако важно учитывать, что банки рассматривают заявки, изучая полный профиль клиента, обращая внимание на ожидаемые финансовые показатели, опыт клиента, его статус и занятость.

Мы подготовили список документов, необходимый для открытия счета в Сербии, однако просим учитывать, что банк оставляет за собой право запросить любые дополнительные данные:

Оригинал и копия паспорта заявителя.

Подтверждение адреса: для резидентов подтверждением адреса служит счет за коммунальные услуги или договор аренды; нерезидентам необходимо представить специальный документ – «белый картон», который подтверждает наличие места проживания иностранного гражданина в Сербии и факт соблюдения миграционных требований по прибытию в страну.



Местная сим-карта для удобной регистрации в онлайн-банке.



Справка о доходах. Данную информацию запрашивают выборочно, однако важно быть готовым подтвердить средства, которые будут поступать на сербский счет. В качестве подтверждения доходов можно предоставить трудовой договор, справку о доходах, справку с места работы или налоговую декларацию.



Выписки по счету. Для подтверждения благосостояния клиента, банк может запросить выписки по другому действующему счету в любой стране.

«Белый картон» – это документ, выдаваемый местным управлением по миграционным вопросам. Такая справка является аналогом регистрации по месту пребывания и постановки иностранного гражданина на миграционный учет. Документ обязан получить любой иностранный гражданин в течении 24 часов после прибытия в страну. Как правило, в его получении помогает владелец арендуемого жилья. Срок действия «белого картона» для россиян составляет 30 календарных дней, что соответствует максимальному сроку непрерывного пребывания на территории Сербии без визы или ВНЖ. Иностранцы, планирующие остаться в Сербии на более долгий срок, должны получить дополнительное разрешение на проживание в стране в течение периода действия «белого картона».

Как выбрать банк в Сербии?

Удобнее всего будет для начала выписать несколько особенностей сербских банков, что поможет понять специфику их работы и оценить возможность открытия счета:

Банки Сербии имеют разное отношение и разный список услуг для резидентов и нерезидентов. Так, иностранные граждане, только прибывшие в Сербию, могут рассчитывать на открытие счета и получение платежной мультивалютной карты. Однако ряд сервисов, такие как переводы между счетами клиентов, Swift-переводы, оплата коммунальных платежей и других государственных сборов, недоступны клиентам без ВНЖ и подтверждения проживания в стране более 1 года. Все эти операции иностранцы могут совершать через отделения банков.

Сербские банки нацелены на обслуживание местных резидентов, поэтому столкнувшись не так давно с потоком клиентов из России, банки не всегда выдерживают сроки открытия счета. На сайтах банков указаны сроки в 3-5 рабочих дней, но практика показывает, что в зависимости от загруженности отделения, срок открытия счета может продлиться до 2-х недель.



По той же причине местные банки все-таки более дружелюбно рассматривают заявки клиентов, которые планируют проживать на территории Сербии и указывают это в своем заявлении. Более того, большинство банков не принимают заявки вновь прибывших иностранцев, требуя документы, подтверждающие проживание в Сербии в течение как минимум 1 года.



Личное присутствие для открытия счета обязательно. Более того, клиентам потребуется несколько визитов в банк. Первый визит необходим для подачи заявки, второй визит совершается после одобрения банком открытия счета и приглашения клиента для подписания договора и банковских форм, третий визит необходим для получения банковских карт.

Ряд банков сообщают о том, что открытие счета возможно и удаленно, при наличии доверенности на лицо, которое представляет Ваши интересы и совершает визит в банк вместо Вас. Однако мы рекомендуем отложить такой вариант открытия счета на крайний случай, потому что эта опция не сочетается с основным требованием банков по проживанию в Сербии.

Важно учитывать специфику страны и неидеальную подготовленность местных банков к обслуживанию иностранцев. К сожалению, очень легко получить отказ в открытии счета в конкретном отделении, если сотрудники не владеют иностранными языками, а изучение документации и заявки иностранца для них непосильная задача. Существует даже мнение о том, что имеет смысл заранее уточнить у местных адрес отделений, которые легко открывают счета иностранным гражданам.

Плюсом является то, что сербские банки не требуют переводов документов на сербский язык. Банки организуют перевод самостоятельно в рамках открытия счета и могут списать с клиента комиссию за эту услугу.



Граждане Сербии и иностранные лица могут ввозить и вывозить из страны сумму, не превышающую эквивалент в 10 000 евро. По этой причине, при внесении наличных средств на счет свыше 10 000 евро, необходимо будет предоставить таможенный сертификат о ввозе этих денег в Сербию или справку, подтверждающую получение/снятие этих средств в Сербии.



В Сербии представлено большинство банков с долгой и хорошей историей. Среди них имеются и известные банки, названия которых мы встречаем по всему миру. Однако их требования, с учетом перечисленных выше особенностей, подходят для иностранцев, либо имеющих ВНЖ и проживших в Сербии больше 1 года, либо для заявителей, имеющих официальное трудоустройство в стране.

Предполагая, что будущий клиент сербского банка так или иначе будет находиться в стране на момент обращения в банк, мы рекомендуем учитывать особенности местных банков, выбирать правильное отделение, подготовить полный пакет документов, требуемых конкретным банком и изучить тарифы банка на официальном сайте.

В каждом конкретном случае результат обращения в банк может быть разным. По этой причине мы рекомендуем воспользоваться помощью специалистов, имеющих прямые контакты в головном отделении банка. Такие менеджеры не отступают от установленных правил принятия решений и согласованного списка требований к будущим клиентам.

Наши специалисты помогут в открытии банковского счета в одном из наиболее дружелюбных банков, подготовят за Вас пакет документов, могут провести процедуру предварительного согласования возможности открытия счета и согласуют точное время визита в банк, что поможет сэкономить Ваши нервы и время.