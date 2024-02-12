Обязательное выставление электронных счетов в Бельгии вступит в силу с 1 января 2026 года

Бельгия предлагает ввести обязательное электронное выставление счетов-фактур для внутренних деловых операций.

После запроса, поданного в Европейскую комиссию 6 октября 2023 года, с просьбой получить разрешение Совета на отступление от Директивы 2006/112/EC (аналогично отступлениям, уже полученным другими государствами-членами (например, Италией)), Палата представителей Бельгии официально приняла закон, касающийся введения обязательного электронного выставления счетов-фактур в Бельгии для внутренних B2B-транзакций.

На сегодняшний день Бельгия еще не получила официального разрешения Европейской комиссии на выставление электронных счетов-фактур для внутренних транзакций B2B.

Важно отметить, что:

Этот закон не касается обязательной электронной отчетности (но ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен на более позднем этапе) и не применяется к транзакциям между бизнесом и правительством (B2G) или бизнесом и потребителем (B2C).

Для транзакций B2G уже существует отдельная структура ЕС для электронного выставления счетов.

При необходимости в правила могут быть внесены дополнительные поправки, чтобы они были полностью совместимы с окончательными правилами, принятыми на уровне ЕС.