Обязательное выставление электронных счетов в Бельгии вступит в силу с 1 января 2026 года

Бельгия предлагает ввести обязательное электронное выставление счетов-фактур для внутренних деловых операций.
После запроса, поданного в Европейскую комиссию 6 октября 2023 года, с просьбой получить разрешение Совета на отступление от Директивы 2006/112/EC (аналогично отступлениям, уже полученным другими государствами-членами (например, Италией)), Палата представителей Бельгии официально приняла закон, касающийся введения обязательного электронного выставления счетов-фактур в Бельгии для внутренних B2B-транзакций.
На сегодняшний день Бельгия еще не получила официального разрешения Европейской комиссии на выставление электронных счетов-фактур для внутренних транзакций B2B.
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По материалам ey.com
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