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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Обязательное выставление электронных счетов в Бельгии вступит в силу с 1 января 2026 года

Бельгия предлагает ввести обязательное электронное выставление счетов-фактур для внутренних деловых операций.

Ксения Шилкина
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После запроса, поданного в Европейскую комиссию 6 октября 2023 года, с просьбой получить разрешение Совета на отступление от Директивы 2006/112/EC (аналогично отступлениям, уже полученным другими государствами-членами (например, Италией)), Палата представителей Бельгии официально приняла закон, касающийся введения обязательного электронного выставления счетов-фактур в Бельгии для внутренних B2B-транзакций.

На сегодняшний день Бельгия еще не получила официального разрешения Европейской комиссии на выставление электронных счетов-фактур для внутренних транзакций B2B.

Важно отметить, что:

  • Этот закон не касается обязательной электронной отчетности (но ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен на более позднем этапе) и не применяется к транзакциям между бизнесом и правительством (B2G) или бизнесом и потребителем (B2C).
  • Для транзакций B2G уже существует отдельная структура ЕС для электронного выставления счетов.
  • При необходимости в правила могут быть внесены дополнительные поправки, чтобы они были полностью совместимы с окончательными правилами, принятыми на уровне ЕС.

По материалам ey.com

#Бельгия#счет-фактура#электронный документ
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Бельгия#счет-фактура#электронный документ