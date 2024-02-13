Южная Африка запускает льготные режимы для торговли в рамках Африканского континентального соглашения о свободной торговле

31 января 2024 года Южная Африка начала торговлю в рамках Африканского континентального соглашения о свободной торговле.

Южноафриканские компании смогут экспортировать определенные товары беспошлинно или с пониженными пошлинами в ряд других африканских стран.

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Транснациональные компании, чья продукция производится в Южной Африке, также могут получить выгоду.

Президент и министр торговли, промышленности и конкуренции объявили о запуске преференциальной торговли в рамках Африканского континентального соглашения о свободной торговле (AfCFTA), которое начало действовать в Южной Африке 31 января 2024 года.

Соглашение открывает путь южноафриканским компаниям к беспошлинному экспорту или экспорту с пониженными пошлинами в 12 африканских стран. Соглашение также может стимулировать транснациональные компании инвестировать и производить продукцию в Южной Африке. Ожидается, что больше стран реализуют соглашение в 2024 году, и есть надежда, что в течение следующих нескольких лет все 55 государств-членов Африканского Союза начнут действовать в рамках AfCFTA.

Первоначально AfCFTA планировалось запустить в 2020 году, но было отложено по разным причинам, включая карантин из-за COVID-19. Первоначально соглашение распространяется только на физические товары, включая промышленные товары, такие как сельскохозяйственное оборудование и переработанные продукты питания, но, как ожидается, распространится на экономику услуг, туризм, электронную коммерцию и логистику.