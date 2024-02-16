Правительство Великобритании ответило на рекомендации по изменению режима SARs

Правительство ответило на рекомендации Комиссии по законодательству Англии и Уэльса (Law Commission of England and Wales') по реформированию режима отчетов о подозрительной деятельности (Suspicious activity reports, SARs).

В докладе Комиссии по законодательству, опубликованном в 2019 году, рассматривались варианты сокращения большого количества некачественных отчетов о защите от отмывания денег (Defence against money laundering, DAML), подаваемых финансовыми учреждениями для защиты от судебного преследования за недостаточную бдительность. Существующий «режим согласия» в части 7 Закона о доходах от преступной деятельности 2002 года (Proceeds of Crime Act 2002) поощрял такую защитную отчетность и ложился тяжелым бременем на регулируемые предприятия. Органы, занимающиеся борьбой с отмыванием денег (AML), с трудом справлялись с этим потоком отчетов DAML, и считалось, что в результате настоящие преступники могут ускользнуть из-под контроля. Режим согласия также оказывал значительное влияние на тех, кто составлял отчетность, и на тех, кто был ее объектом, поскольку на момент составления отчета соответствующие операции должны были быть приостановлены.

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Ответ правительства на отчет Комиссии, опубликованный 12 февраля, принял 6 из 19 рекомендаций и частично принял еще 7. 6 других рекомендаций были отклонены.

Правительство согласилось с рекомендациями Комиссии о том, что режим согласия должен быть сохранен. Кроме того, правительство согласилось с тем, что следует сохранить существующие подходы к санкционированному раскрытию информации о международной преступности и всестороннему подходу к сообщению о подозрительной деятельности.

Правительство также согласилось с Комиссией по законодательству в том, что необходимо выпустить руководство, провести дополнительные исследования полезности целевого информирования и провести анализ затрат и выгод.

Однако правительство отклонило предложенную поправку, требующую от Министерства внутренних дел выпустить руководство по действию части 7 Закона 2002 года, касающееся порога подозрения. Правительство заявило, что "вполне уместно, что регулирующие органы могут выпускать руководство, ориентированное на конкретный сектор".

Правительство также отклонило рекомендацию о включении в часть 7 законодательных указаний о надлежащем согласии, поскольку считает, что существующие официальные указания уже содержат подходящие рекомендации о значении надлежащего согласия.

Правительство заявило, что планирует сохранить существующий минимальный порог в размере 1 000 GBP, чтобы уменьшить объем малозначительных DAML, а также аналогичное исключение из правил.