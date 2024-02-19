ОЭСР опубликовала обновленную информацию о коллегиальных проверках за 2024 год в рамках Действия 5 BEPS о вредной налоговой практике

Публикация обновленных результатов предоставляет налогоплательщикам информацию о статусе преференциальных режимов и требованиях к существенной деятельности в соответствующих им юрисдикциях.

Обновленные результаты охватывают четыре льготных налоговых режима.

6 февраля 2024 года Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала обновленную информацию о результатах экспертной оценки внутреннего законодательства юрисдикций в рамках Действия 5 (вредная налоговая практика) соглашения ОЭСР/Большой двадцатки по размыванию базы налогов и проект перемещения прибыли (BEPS). Обновленные результаты охватывают четыре льготных налоговых режима. В этом последнем обзоре отражено, что в конкретные режимы в Гонконге и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) были внесены поправки, чтобы привести их в соответствие со стандартом, и теперь они считаются безвредными, а особые режимы в Албании и Армении были отменены.

ОЭСР также опубликовала обновленные результаты анализа фактора существенной деятельности в связи с внутренним законодательством 12 юрисдикций, которые были определены Форумом по вредной налоговой практике (FHTP) как «отсутствующие или только номинальные налоговые юрисдикции».

В восьми юрисдикциях проблем выявлено не было. Для остальных четырех юрисдикций (Ангилья, Багамские Острова, Барбадос и острова Тёркс и Кайкос) FHTP определил области для целенаправленного мониторинга. Для Ангильи также были даны рекомендации по существенному улучшению ситуации