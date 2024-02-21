ЕС в очередной раз обновил свой черный список

Во вторник Совет ЕС исключил несколько юрисдикций (Багамы, Белиз, Сейшелы и Теркс и Кайкос) из перечня стран и территорий, которые не сотрудничают с Евросоюзом для налоговых целей.

С учетом этих изменений список выглядит следующим образом:

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Американское Самоа;

Ангилья;

Антигуа и Барбуда;

БВО;

Вануату;

Гуам;

Палау;

Панама;

Россия;

Самоа;

Тринидад и Тобаго;

Фиджи.

В черный список ЕС (Приложение I), включены страны и территории, которые не участвуют в диалоге с Евросоюзом по налоговым вопросам или не выполняют свои обязательства по проведению соответствующих налоговых реформ. Обновление списка происходит дважды в год (февраль и октябрь).

Что касается Багамских островов и островов Теркс и Кайкос, то с октября прошлого года Форум ОЭСР (FHTP) нашел недостатки в соблюдении требований к экономическому присутствию. По последней оценке Форума рекомендации островам по устранению недостатков были перенесены из «жестких» в «мягкие». Это позволило посчитать территории соответствующими стандарту.

В октябре прошлого года Белиз и Сейшелы были включены в список в результате отрицательной оценки Глобального форума ОЭСР. После внесения изменений в законодательство этих юрисдикций им предоставлена возможность проведения дополнительного обзора, который проведут в ближайшее время.

Также Совет утвердил стандартный документ о состоянии дел (Приложение II), отражающий текущее сотрудничество ЕС с его международными партнерами и обязательства этих юрисдикций по реформированию своего законодательства.

Албания и Гонконг исполнили свои обязательства, изменив вредоносный налоговый режим, и будут исключены Приложения II.

Аруба и Израиль также исполнили все обязательства (связанные с автоматическим обменом информацией о финансовых счетах в рамках общего стандарта отчетности).

Также Глобальный форум сделал положительную оценку для Ботсваны и Доминики в отношении обмена информацией по запросу.