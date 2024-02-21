Чили предоставляет инструкции по новому налогу на роялти за добычу полезных ископаемых

Налоговый орган Чили (Servicio de Impuestos Internos – SII) опубликовал Циркуляр № 3 от 10 января 2024 г. и Постановление № 18 от 31 января 2024 г., которые содержат инструкции по новому налогу на роялти за добычу полезных ископаемых и устанавливают формы ежемесячных платежей.

Новый налог на роялти за добычу полезных ископаемых применяется с 1 января 2024 года.

Некоторые из ключевых инструкций, предусмотренных Циркуляром № 3 от 10 января 2024 года, касаются различных компонентов налога на роялти за добычу полезных ископаемых, которые включают:

Адвалорный компонент (налог с продаж) по фиксированной ставке 1% для крупномасштабной добычи меди со среднегодовым объемом продаж, превышающим 50 000 метрических тонн чистой меди (Toneladas Métricas De Cobre Fino - TMCF); и

Компонент рентабельности, основанный на операционной рентабельности горнодобывающей промышленности и в зависимости от процента годовых продаж меди и эквивалентного TMCF.

Помимо налоговых компонентов и инструкций по максимальной ставке, циркуляр № 3 от 10 января 2024 года также содержит инструкции по ежегодному декларированию и уплате налога на добычу полезных ископаемых, который обычно подлежит уплате в апреле каждого года по сравнению с предыдущим годом. Если конец года горнодобывающего оператора приходится на июнь, годовая декларация и платеж должны быть поданы в октябре того же года. Кроме того, требуются ежемесячные предварительные платежи на основе валового дохода, полученного или начисленного от ежемесячных продаж. Ежемесячные декларации и платежи подлежат уплате в течение месяца, следующего за месяцем получения валового дохода.

Постановление № 18 от 31 января 2024 года устанавливает, что налогоплательщики, облагаемые налогом на добычу полезных ископаемых, обязаны использовать форму 50 для ежемесячного декларирования и оплаты, если декларируют и платят в иностранной валюте, и должны использовать форму 29, если декларируют и уплачивают национальную валюту (чилийское песо).