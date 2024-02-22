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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Великобритания опубликовала изменения в иммиграционных правилах

19 февраля 2024 года правительство Великобритании опубликовало Заявление об изменениях в иммиграционных правилах (HC 556).

Ксения Шилкина
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Изменения коснулись, среди прочего, работников по уходу и пожилых людей по программе «Квалифицированный работник», а также лиц, входящих в программу «Украинская семейная программа» (UFS), программу спонсорства «Дома для Украины» (HFU) и программу расширения Украины (UES).

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Изменения включают в отношении квалифицированных рабочих, которых спонсируют в этих профессиях, применение переходных мер. Эти механизмы позволяют им подать заявку на продление своего разрешения с тем же спонсором и произвести расчет без применения к ним требований регулирования CQC.

Они также позволяют таким лицам сопровождаться или присоединяться к иждивенцам, в том числе в тех случаях, когда они меняют работу на другого спонсора, который соответствует требованиям регулирования CQC.

По материалу ey.com

#Великобритания#Иммиграция#миграционное законодательство
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Великобритания#Иммиграция#миграционное законодательство