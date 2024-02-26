ФАТФ обновила свои списки

По итогам пятого пленарного заедания ФАТФ обновлены списки юрисдикции высокого риска и других контролируемых юрисдикций. Из перечня стран с повышенным уровнем мониторинга исключены 4 юрисдикции.
Юрисдикции, удаленные из под усиленного мониторинга: Барбадос, Гибралтар, ОАЭ и Уганда. ФАТФ отметила значительный прогресс этих стран в устранении стратегических недостатков сферы AML, выявленных ранее. Каждая из них будет сотрудничать с региональным органом ФАТФ, членом которого она является, для дальнейшего укрепления своих режимов AML.
В список добавлены Кения и Намибия. И в настоящее время он состоит из 21 юрисдикции.
Список юрисдикций с серьезными стратегическими недостатками в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма остался без изменений.
Также среди основных итогов пленарного заседания:
По материалам FATF
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