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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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ФАТФ обновила свои списки

По итогам пятого пленарного заедания ФАТФ обновлены списки юрисдикции высокого риска и других контролируемых юрисдикций. Из перечня стран с повышенным уровнем мониторинга исключены 4 юрисдикции.

Ольга Кутяева
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Юрисдикции, удаленные из под усиленного мониторинга: Барбадос, Гибралтар, ОАЭ и Уганда. ФАТФ отметила значительный прогресс этих стран в устранении стратегических недостатков сферы AML, выявленных ранее. Каждая из них будет сотрудничать с региональным органом ФАТФ, членом которого она является, для дальнейшего укрепления своих режимов AML.

В список добавлены Кения и Намибия. И в настоящее время он состоит из 21 юрисдикции.

Список юрисдикций с серьезными стратегическими недостатками в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма остался без изменений.

Также среди основных итогов пленарного заседания:

  • новое Руководство по выполнению Рекомендации 25 «Прозрачность и бенефициарные собственники юридических образований», основанное на оценке рисков;
  • решение вынести на общественное обсуждение ряд вариантов потенциальных изменений в Рекомендации 16 «Электронные переводы средств» и ее Пояснительной записке по электронным переводам;
  • определен список юрисдикций с существенно важной деятельностью в области виртуальных активов для поддержания их в выполнении требований ФАТФ по надзору и регулированию этой деятельности.

По материалам FATF

#ФАТФ (FATF)#черный список
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#ФАТФ (FATF)#черный список