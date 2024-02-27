Индия принимает Закон о финансах 2024 года с ограниченными налоговыми мерами

Центральный совет по прямым налогам Индии (CBDT) опубликовал копию Закона о финансах 2024 года, который был принят 15 февраля 2024 года для исполнения союзного бюджета на 2024-2025 годы.

Налоговые меры бюджета относительно ограничены и включают:

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Освобождение в соответствии с разделом 10(4D) в отношении доходов, полученных от перевода капитальных активов на признанную фондовую биржу в Международном центре финансовых услуг (IFSC), будет продолжать действовать, если инвестиционное подразделение оффшорного банковского подразделения начнет свою деятельность не позднее 31 марта 2025 года ;

Освобождение в соответствии с разделом 10(4F) для продления срока действия для нерезидента в виде роялти или процентов за аренду воздушного судна или судна, оплачиваемую подразделением в IFSC, если подразделение начнет работу не позднее 31 марта 2025 года;

Освобождение в соответствии с разделом 10 (23FE) для доходов Суверенного фонда благосостояния и других указанных фондов в виде дивидендов, процентов и долгосрочного прироста капитала для инвестиций, сделанных в Индии, будет продолжаться, если инвестиции будут сделаны 31 марта или ранее 2025 год;

Продление налогового вычета в соответствии с разделом 80LA для подразделения IFSC, если доход возникает в результате передачи актива, представляющего собой самолет или корабль, и начавшего эксплуатацию до 31 марта 2025 года;

Определение приемлемого стартапа в соответствии с разделом 80-IAC (100% вычет прибыли) изменено и теперь включает стартап, зарегистрированный до 31 марта 2025 года;

Никаких изменений в положении об истечении срока действия льготной ставки налога в размере 15% для производителей, находящихся под 115BAB; и

Невыплаченные спорные требования по подоходному налогу в размере до 25 000 индийских рупий до 2009-10 финансового года и до 10 000 индийских рупий за 2010-11 финансовые годы по 2014-2015 финансовые годы отозваны.

В целом срок действия мер, продленных до 31 марта 2025 года, в настоящее время истекает 31 марта 2024 года.