ФАТФ определила «приоритетные действия» для улучшения мер по борьбе с отмыванием денег на БВО

ФАТФ опубликовала отчет о взаимной оценке мер по борьбе с отмыванием денег (AML) на Британских Виргинских островах (БВО).

Взаимная оценка была проведена Карибским отделением FATF (CFATF), которое посетило БВО в марте и апреле 2023 года. По результатам оценки юрисдикция лишь частично соответствует Рекомендации 24 («Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц»), 26 («Регулирование и надзор за финансовыми учреждениями») и 28 («Регулирование и надзор за УНФПП»). Кроме того, страна была признана не соответствующей Рекомендации 8 ФАТФ, касающейся некоммерческих организаций.

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ФАТФ установила, что наибольшие риски в области AML исходят от сектора поставщиков услуг трастов и компаний (TCSP), в частности, от услуг по созданию юридических лиц и правовых механизмов для иностранных клиентов. Значительные риски также исходили от иностранной преступной деятельности, такой как уклонение от уплаты налогов, коррупция и мошенничество через неправомерное использование компаний БВО. Однако, по мнению властей, незаконная деятельность, осуществляемая за рубежом иностранными бенефициарками, не имеет достаточной связи со страной, а компании БВО не были непосредственно вовлечены в иностранные предикатные преступления, несмотря на их рисковый потенциал.

В рассматриваемый период были очевидны недостатки в прозрачности бенефициарной собственности, хотя с тех пор были устранены существенные недостатки в ее определении. Кроме того, надзорные действия Комиссии по финансовым услугам БВО (BVI FSC) позволили повысить уровень соблюдения требований AML среди TCSP.

В отчете ФАТФ содержится список из 20 «приоритетных действий», которые БВО должны предпринять до следующей последующей оценки.

Среди них - необходимость улучшения понимания властями рисков, особенно в отношении юридических лиц и правовых механизмов БВО, путем всестороннего анализа их потенциала для неправомерного использования, особенно за рубежом.

ФАТФ предлагает увеличить ресурсы для различных мер. Во-первых, ресурсы следственных и прокурорских органов для рассмотрения крупномасштабных и трансграничных дел по AML и предикатных преступлений, связанных с тяжкими преступлениями, а также совершенных бизнес-компаниями БВО и связанных с виртуальными активами. Во-вторых, ресурсы компетентных органов, которые занимаются сектором TCSP и сопутствующими услугами, такими как реестр компаний.

В отчете рекомендуется внести изменения в законодательство, чтобы обеспечить полный спектр полномочий по проведению финансовых и комплексных расследований (включая полномочия по получению информации непосредственно от государственных органов и отчитывающихся организаций), а также «эффективные, соразмерные и сдерживающие» санкции за нарушение правил AML. Необходимые юридические полномочия, говорится в документе, должны быть созданы для эффективной и быстрой конфискации доходов, находящихся в юрисдикции или за рубежом.

Еще одно действие, которое необходимо предпринять БВО, - обеспечить, чтобы финансовые учреждения (FI) и определенные нефинансовые предприятия и профессии (DNFBP), особенно TCSP с повышенным риском и инвестиционные предприятия, применяли адекватную классификацию рисков своих клиентов для применения мер должной осмотрительности. Целенаправленные надзорные действия должны обеспечить, чтобы все категории FI и DNFBP укрепили свои системы мониторинга клиентов и транзакций, чтобы обеспечить активное выявление и представление отчетов о подозрительной деятельности в соответствии с угрозами.

По мнению ФАТФ, BVI FSC следует продолжать повышать осведомленность поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), работающих на БВО или с БВО, об их рисках и обязательствах в сфере AML, а также обеспечить применение VASP превентивных мер. BVI FSC уже приступила к внедрению нормативной базы по VASP.

Еще одним приоритетным действием является обеспечение того, чтобы компетентные органы могли своевременно получать адекватную, точную и актуальную информацию о бенефициарах. Это может быть сделано путем создания реестра бенефициаров, лиц с существенным контролем с назначенным государственным органом, ответственным за получение, хранение и проверку информации, с соответствующими санкциями, если информация не является адекватной или актуальной.

БВО уже начали пересмотр своей Национальной политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML) и приступили к его реализации, заявило правительство. В Генеральной прокуратуре создается специальное подразделение по санкциям для обеспечения большей эффективности в решении всех вопросов, связанных с санкциями.