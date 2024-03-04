В современном мире финансовая отчетность является неотъемлемым аспектом успешной деятельности любой компании. В Германии, как в одной из ведущих экономик Европы, требования к аудиту и подаче отчетности высоки и строго регламентированы. Аудит является важным инструментом для обеспечения прозрачности и достоверности финансовой информации, а также для защиты интересов акционеров и инвесторов. В данной статье мы рассмотрим основные аспекты аудита и подачи финансовой отчетности в Германии, включая основные требования, процедуры и решения, принимаемые аудиторами и компаниями при проведении аудиторских проверок и составлении финансовых отчетов.
Аудит и подача финансовой отчетности в Германии регулируются различными законами и нормами.
Основные законодательные акты, регламентирующие бухгалтерский учет в Германии, представлены Законом об акционерных обществах от 1965 года (AktG) и Торговым кодексом Германии (Handelsgesetzbuch HGB). Помимо них при составлении финансовой отчетности применяются Общепринятые принципы бухгалтерского учета (GAAP) или Международные стандарты финансовой отчетности (IFRS).
Все немецкие компании обязаны вести бухгалтерский учет и готовить финансовую отчетность в объеме, достаточном для суждения о деятельности компании и отражающем правдивое и объективное представление о финансовом положении компании. Обязанность компании подавать отчетность зависит от ее юридическо-правовой формы и размера.
Классификация компаний по размеру зависит от того, превышены или нет по крайней мере 2 из 3 указанных ниже значений. Компания меняет свой статус при превышении или понижении 2 из 3 критериев за 2 последовательных года.
В зависимости от размера выделяют следующие типы компаний:
1. Микрокомпании:
2. Малые компании:
3. Средние компании:
4. Крупные компании:
В зависимости от размера фирмы по отношению к ней Коммерческий Закон устанавливает различные правила подачи отчетности:
Обязательная подача финансовой отчетности распространяется на следующие типы организаций:
Кроме малых компаний все компании с ограниченной ответственностью (GmbH и AG) в Германии должны публиковать ежегодные отчеты, а также они обязаны пригласить внешнего аудитора для проверки отчетов.
За исключением KG компании с неограниченной ответственностью не имеют обязательства публиковать свои отчеты или проходить аудит.
У компаний есть обязательство по хранению финансовой отчетности и первичных документов в течение 10 лет после окончания отчётного периода.
Обязательному аудиту финансовой отчетности подлежат крупные и средние компании.
Внешний независимый аудитор должен произвести проверку годовой отчетности.
Аудиторское заключение составляется на основании международных стандартов аудита. Международные стандарты аудита должны применяться в порядке, который предусмотрен пунктом 3 статьи 26 Директивы 2006/43/EC о международном стандарте аудита, принятом Европейской Комиссией. Если у аудитора имеются определенные возражения, то он выдает объективное письменное заключение, в противном случае он выдает заключение аудитора.
Решение об определении финансового года компании выносится на собрании акционеров.
Финансовый год не может длиться более 12 месяцев, за исключением первого финансового года, который может быть короче.
Срок подачи отчетности для малых и микроорганизаций составляет 6 месяцев, а для крупных и средних фирм - 3 месяца.
Отчетность составляется на немецком языке в валюте евро и подписывается на общем собрании. После подписания ее публикуют в электронной форме в официальном издании «Вестник федерального законодательства (Bundesgesetzblatt)».
Листинговые компании и организации, выпустившие долговые ценные бумаги, могут опубликовать свою отчетность в течение 4 месяцев после окончания финансового года.
Согласно статье 335 Торгового кодекса Германии за несвоевременную подачу отчетности может быть наложен административный штраф (от 2 500 до 25 000 EUR). Размер штрафа определяет Федеральное управление юстиции.
Как правило, компании направляются письма, в которых указывается сумма подлежащего к уплате штрафа.
Консолидированная финансовая отчетность является обязательной лишь для некоторых типов компаний. Согласно Торговому кодексу, если компания соответствует определенным критериям, то она обязана готовить консолидированную финансовую отчетность. Эти критерии включают владение большинством голосов в другой компании или возможность оказывать существенное влияние на финансовую и операционную политику другой компании.
Как консолидированная финансовая отчетность, так и отчет руководства группы компаний подлежат обязательному аудиту, в противном случае они не будут утверждены.
Материнские компании освобождаются от подготовки консолидированной отчетности при выполнении следующих условий:
1) в случае если можно применить как минимум 2 из 3 следующих критериев на дату закрытия отчетности и на предыдущую дату закрытия:
2) Могут быть применены как минимум 2 из 3 следующих критериев на дату закрытия отчетности:
Налоговая система Германии - налогообложение немецких компаний и физлиц: VAT, налог на прибыль и на прирост капитала. Соглашения об избежании двойного налогообложения Германии.gsl.org
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