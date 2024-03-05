Установлены сроки подачи заявки на регистрацию для уплаты корпоративного налога в ОАЭ

Федеральное налоговое управление ОАЭ (FTA) выпустило Решение 3 от 2024 года, которое устанавливает сроки регистрации налогооблагаемых лиц для уплаты корпоративного налога.

Документ предусматривает, что юридическое лицо, являющееся резидентом, зарегистрированное, учрежденное или признанное иным образом до 1 марта 2024 года, должно подать заявление на регистрацию для уплаты корпоративного налога в следующие сроки, основанные на месяце, в котором была выдана лицензия (независимо от года):

Все услуги по этой теме:

январь или февраль срок подачи заявления до 31 мая 2024 года;

март или апрель срок подачи заявления до 30 июня 2024 года;

май срок подачи заявки до 31 июля 2024 года;

июнь срок подачи заявки до 31 августа 2024 года;

июль срок подачи заявки до 30 сентября 2024 года;

август или сентябрь крайний срок подачи заявки до 31 октября 2024 года;

октябрь или ноябрь срок подачи заявки до 30 ноября 2024 года;

декабрь срок подачи заявки до 31 декабря 2024 года.

Если юридическое лицо не имеет лицензии к дате вступления решения в силу 1 марта 2024 года, оно должно подать заявление на регистрацию в течение 3х месяцев (до 31 мая 2024 года). Если юридическое лицо имеет несколько лицензий, срок подачи заявления о регистрации определяется по лицензии с наиболее ранней датой выдачи.

Если юридическое лицо является лицом-резидентом, зарегистрированным, учрежденным или иным образом признанным в соответствии с применимым законодательством ОАЭ 1 марта 2024 года или позднее, оно должно подать заявление на регистрацию для уплаты корпоративного налога в течение 3х месяцев с даты регистрации, учреждения или признания.

Если юридическое лицо является лицом-резидентом, зарегистрированным, учрежденным или иным образом признанным в соответствии с применимым законодательством другой страны или иностранной юрисдикции и эффективно управляемым и контролируемым в ОАЭ на 1 марта 2024 года или после этой даты, оно должно подать заявление о регистрации в качестве корпоративного налогоплательщика в течение 3х месяцев с момента окончания финансового года.

В отношении нерезидентов предусмотрено, что юридическое лицо, являющееся нерезидентом до 1 марта 2024 года, должно подать заявление на регистрацию для уплаты корпоративного налога в зависимости от категории:

лицо, имеющее постоянное представительство в ОАЭ в течение 9 месяцев с даты существования постоянного представительства;

лицо, имеющее связь с ОАЭ в течение 3 месяцев с даты существования постоянного представительства.

Если лицо-нерезидент имеет постоянное представительство или связь в ОАЭ на 1 марта 2024 года или позже этой даты, заявление может быть подано в срок - 6 месяцев или 3 месяца, соответственно.